Lewandowski: 'Pristao sam doći. Zvao me i Sir Alex, ali ništa ga nisam razumio'

Robert Lewandowski gostovao je u podcastu legendarnog engleskog stopera Ria Ferdinanda. Velikog braniča Engleske mnogi najviše pamte po vremenu provedenom u Manchester Unitedu gdje je proveo 12 godina između 2002. i 2014., a Lewa mu je otkrio i kako su gotovo postali suigrači 2012. dok je još igrao za dortmundsku Borrusiju.

Foto: Profimedia

"Sjećam se jednog razgovora sa Sir Alexom Fergusonom. Bilo je to 2012. u predsezoni, igrali smo neke utakmice. Znao sam da će me nazvati... Kad Sir Alex zove ne možeš reći ne." rekao je poljski napadač, a otkrio je i zašto se nikad nije pridružio Crvenim Vragovima: "Sjećam se razgovora s predsjednikom Borrusije, rekao je da me trebaju i da me neće prodati. Rekao je kako sam im prevažan i kako nije pravo vrijeme da me prodaju, ali istina je da sam pristao ići u Manchester United."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Lewandowski je Ferdinanda nasmijao i komentarom o Sir Alexovom naglasku: "U to vrijeme engleski mi nije bio na najvišoj razini. Pretpostavio sam da će pričati lagani engleski. Nazvao me, ja sam se javio i predstavio i ništa ga nisam razumio zbog škotskog naglaska. Otprilike sam znao što trebam reći pa sam rekao da se želim pridružiti Manchester Unitedu, a on me pitao da ponovim jer ni on mene nije razumio."

Foto: AFP

Lewandowski je osim z Borrusiju igrao i za Bayern, Znicz Pruszkow i Lech Poznan, a trenutno igra za Barcelonu. Za katalonskog diva zabio je 78 pogodaka u 112 nastupa dok je najdublji trag ostabio u Bayernu gdje je u 375 utakmica zabio čak 344 puta. Uz sve to je i najbolji strijelac Poljske s 84 gola u 156 nastupa za reprezentaciju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Dalić otkrio kako se nosi s porazima i koji mu je najteže pao. Poslao i poruku mladima

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa