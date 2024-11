Đalović komentirao Bjeličine riječi koje su odjeknule Kvarnerom: 'Njegovo je pravo da to govori'

Dinamo i Rijeka u subotu od 17.45 igraju derbi utakmicu 14. kola SuperSport HNL-a. Sudar drugoplasirane Rijeke i trećeplasiranog Dinama na rasporedu je na Maksimiru. Utakmicu s na pressici u četvrtak najavili trener Rijeke Radomir Đalović i kapetan momčadi Ivan Smolčić.

"Imali smo uzbudljiv tjedan, a sada se pripremamo za derbi kod Dinama na koji dolazimo kao neporažena momčad, ali dobro znamo koliko je Dinamo kvalitetna momčad, Igraju Ligu prvaka, dok mi imamo dosta problema s igračkim kadrom. Neki igrači su van stroja, nisu trenirali i vidjet ćemo do utakmice tko će biti u konkurenciji", rekao je Radomir Đalović i dodao:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Očekujem od svoje momčadi da izađe na utakmicu s puno samopouzdanjai da ostanemo neporaženi u Zagrebu, u najmanju ruku. Ne bih rekao da smo pod manjim pritiskom. Zašto bismo bili? Mi smo momčad koja ima velike ambicije, pogotovo sada kad smo ih sami sebi nametnuli."

Đalović je dodao kako Riječani jedva čekaju ovaj derbi jer žele vidjeti kakvi su u odnosu na momčad koja uspješno igra Ligu prvaka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Budući da smo bez poraza ja vjerujem da smo dobri. Dinamo? Imaju 30 igrača koji su izuzetno kvalitetni, ako ne bude igrao Petković igrat će Kulenović, imaju oni opcija".

Postoje li nekakve taktičke ili tehničke dvojbe za ovaj dvoboj u Rijeci? Đalović je otkrio:

"Imam dvojbi prije svega jer ne znam koji će nam sve igrači biti spremni za susret. Jedina dvojba mi je hoće li se uspjeti oporaviti, a ovo drugo imamo sve u glavi. Osim Radeljića, Perica nam se priključio tek prošli tjedan, igrao je pola sata protiv Lokomotive, dok Dogan nije igrao jer je imao problema s listom. Ponavljam, bitno mi je kako ćemo mi izgledati, a ne vidim niti jedan razlog da to ne bude kako treba. Moramo iskoristiti svoje situacije kojih će biti, moramo biti čvrsti i agresivni, smanjiti šanse Dinama koji je posebno opasan u tranziciji."

Strateg Rijeke se složio s novinarskom konstatacijom da je nedavna pobjeda Osijeka putokaz kako igrati protiv Dinama na Maksimiru.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Je, to je istina jer je Osijek odigrao dobru utakmicu, no imao je i dosta sreće u toj utakmici, no zaslužili su tu pobjedu. Opet, Dinamo je igrao drugačije u toj utakmici, sumnjam da će tako igrati protiv nas", naglasio je Đalović koji se osvrnuo i na riječi Nenada Bjelice kako u bitki za samoj vrh ove sezone vidi samo Dinamo i Hajduk.

"Njegovo je pravo da tako govori, na nama je da pokažemo svima da imamo kvalitetu te da i igrači Rijeke zaslužuju pažnju. Upravo i to želimo pokazati", zaključio je Đalović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ivan Smolčić kazao je:

"Ne treba puno riječi troši na Dinamo, svi znamo koliko su kvalitetni i koliko širok kadar imaju. Dugo nismo pobijedili Dinamo i ovo bi bio idealan trenutak da to ostvarimo. Na Maksimiru nikada nije lako pa neće biti ni ovaj put. Najvažnije je samopouzdanje, gard neporažene momčadi, da se nadigravamo i da uživamo u utakmici, ambijentu, ako bude sreće da se vratimo i s tri boda u Rijeku."

Kapetan Rijeke je dodao i sljedeće:

"Zadnjih godina nam je nedostajalo malo sreće, mirnoće u završnici budući da nismo koristili svoje prilike. Ako na Maksimiru ne koristiš svoje prilike teško možeš ostvariti pozitivan rezultat", zaključio je Ivan Smolčić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Ivan Kelava gostovao je u podcastu Net.hr-a kod Silvija Maksana