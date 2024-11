Veliki peh za Modre! Petar Sučić slomio kost: Evo koliko ga neće biti...

Hrvatski reprezentativac, Petar Sučić, zadobio je prijelom pete metatarzalne kosti u stopalu tijekom treninga, prilikom promjene smjera, bez ikakvog kontakta. U Dinamu ističu da će trajanje oporavka ovisiti o samoj osobi, no obično je potrebno oko šest tjedana mirovanja, nakon čega će moći započeti s treninzima.

S obzirom na to da do Nove godine preostalo nešto manje od šest tjedana, lako je zaključiti da će biti izvan terena do kraja 2024. godine. Ipak, mogao bi započeti s manjim pripremama uoči nastavka sezone. Ostaje neizvjesno u kakvom će stanju biti za posljednje dvije utakmice u Ligi prvaka, protiv Arsenala i Milana, koje se igraju 22. i 29. siječnja.

