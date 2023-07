Iako je ljetni prijelazni rok službeno počeo 1. srpnja, već su realizirani neki veliki transferi. Na portalu Net.hr iz dana u dan pratite informacije o najnovijim glasinama te realizirane transfere.

Prava HNL posada

16.16 - Alen Halilović ima novi klub. Više ovdje.

Dinamo posudio golmana Vukovaru

15.45 - Dinamo je poslao golmana Ivana Mandića (20) na posudbu u drugoligaša Vukovar 1991

United ide po napadača

15.00 - Manchester United priprema prvu ponudu za napadača Atalante Rasmusa Hojlunda. Vragovi su bili spremni ponuditi tri igrača Talijanima, no morat će platiti između 65 i 70 milijuna eura.

Min-jae u Münchenu

14.30 - Kim Min-jae stigao je u München gdje će biti predstavljen kao novi igrač Bayerna. Stiže iz Napolija za 50 milijuna eura

Tomečak napustio Goricu

14.00 - Ivan Tomečak više nije igrač Gorice, objavio je hrvatski prvoligaš.

Chelsea za veznjaka plaća više od 70 milijuna eura

13.00 - Chelsea želi veznjaka Brightona Moisesa Caiceda, a za to će morati platiti više od 70 milijuna eura.

Rashford potpisao novi ugovor

13.00 Marcus Rashford potpisao je novi petogodišnji ugovor s Manchester Unitedom.

Telles u Al Nassr

13.00 - Al Nassr je blizu dovođenja Alexa Tellesa iz Manchester Uniteda. Usmeni dogovor je postignut.

Milan se pojačava iz Reala

13.00 - Milan je blizu dovođenja beka Real Madrida Alexa Jimeneza, rođenog 2005. Stiže na posudbu s opcijom otkupa ugovora na kraju sezone.

Branič PSG-a u Leipzigu

11.00 - Branič PSG-a El Chadaille Bitshiabu službeno je novi igrač Leipziga. Njemački klub platio ga je 15 milijuna eura.

Stigla ponuda za Mahreza

11.00 - Al Ahli je službeno poslao prvu ponudu za zvijezdu Manchester Cityja Riyada Mahreza. Riječ je o 18 milijuna eura, dok bi Građani trebali dobiti i pet milijuna eura kroz bonuse. City traži 30 milijuna eura.

Bamba u Celti

11.00 - Ofenzivac Lillea Johathan Bamba nakon odlaska iz Lillea kao slobodan igrač potpisao je trogodišnji ugovor sa Celtom Vigo

Nastavljaju se pregovori oko Hendersona

9.45 - Al Ettifaq i Liverpool nastavljaju pregovore oko Jordana Hendersona. Redsi ne žele kapetana pustiti besplatno.

Aubameyang u Francusku

9.30 - Olympique Marseille i Chelsea blizu su dogovora oko napadača Pierrea Aubameyanga

Cuadrado u Interu

9.30 - Juan Cuadrado nakon odlaska iz Juventus ostat će u Italiji. Tek ga liječnički dijeli od potpisa za Inter s kojim će potpisati jednogodišnji ugovor.

Luka Ivanušec na korak do Feyenoorda?

08.06 - "Ponajbolji dinamovac Luka Ivanušec na korak je do prelaska u Feyenoord", javlja dobro upućeni 1908.nl i otkriva neke detalje. Tvrdnje su samo njihove, neke cifre se razilaze, tj nisu točne, ali to ovako nekako glasi: "Osam milijuna eura plus bonusi nisu bili dovoljni da uvjere Dinamo da pusti Ivanušeca, ali dogovor je vrlo blizu. Hrvatski mediji pišu da Dinamo traži 12 milijuna eura, ali to je laž. Ivanušec bi mogao otići za devet milijuna eura plus neki mali bonus".

Fernandes odbio više ponuda iz Saudijske Arabije

07.15 - Bruno Fernandes odbio je više ponuda za transfere iz Saudijske Arabije, sugeriraju izvješća. Očekuje se da će Fernandes biti imenovan novim kapetanom Manchester Uniteda. Fernandes je dobio vrpcu kad god Harry Maguire nije igrao prošle sezone.

Mahrez odlazi iz Cityja?

07.00 - Riyad Mahrez bi navodno trebao napustiti prvaka Europe i Premiershipa Manchester City, klub u koji je došao nedavno i Mateo Kovačić, te se pridružiti saudijskom klubu Al-Ahli, javlja The Sun. Inače, Xavi Simons bi trebao napustiti PSV i vratiti se bivšem PSG-u za samo 5 milijuna funti. U međuvremenu, uspješan prelazak Lionela Messija u Inter Miami konačno je potvrđen! Klub je najavio argentinsku superzvijezdu dok se sprema pokrasiti MLS sljedeće sezone.

