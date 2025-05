U navijačkim neredima u Splitu ozlijeđen je 21 policajac, a broj privedenih prelazi 200

U subotnje poslijepodne, 3. svibnja 2025., nogometni klasik između Hajduka i Dinama odigran na Poljudu pao je u sjenu velike tučnjave koja je izbila među navijačima suparničkih klubova. Susret je privukao oko 34 tisuće ljudi među kojima se našlo i 1.800 pripadnika Bad Blue Boysa. Zbog mogućih napetosti, policija je taj dvoboj unaprijed označila kao utakmicu visokog rizika.

Cjelokupnu organizaciju nadgledala je splitsko-dalmatinska policija, u uskoj suradnji s nacionalnim sigurnosnim strukturama i kolegama iz drugih dijelova Hrvatske. Cilj je bio jasan – spriječiti eskalaciju sukoba i omogućiti sigurno praćenje utakmice svim prisutnima. Iako je većina gledatelja ostala fokusirana na teren, nemiri nisu izostali.

Još prije početka susreta, nadležne službe reagirale su na prijavu sukoba u splitskoj četvrti Pujanke. Ubrzanim djelovanjem interventne policije obračun je prekinut, a uhićeno je 144 osoba. Svi su kasnije ispitani zbog sumnje na sudjelovanje u dogovorenom fizičkom obračunu navijačkih skupina, što se vodi kao kazneno djelo sukladno propisima o sprečavanju nereda na sportskim događanjima. Petorici su pružene liječničke intervencije, a dvije osobe zadobile su ozbiljnije ozljede, no svi su pušteni iz bolnice nakon obrade.

Tijekom dana, osim tog incidenta, u gradu nije bilo dodatnih većih izgreda. No, preventivne mjere nastavljene su na svim razinama – prilikom sigurnosnih provjera kod 14 pojedinaca pronađeni su različiti pirotehnički rekviziti, ukupno njih više od 55 komada. Na dan utakmice zadržano je 198 navijača – 90 iz Splita i 108 iz Zagreba – zbog raznih prekršaja, uključujući i one protiv javnog reda i mira.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Od Dugopolja do Poljuda i natrag, pod nadzorom je prošlo ukupno 357 vozila – od osobnih automobila i kombija do jednog autobusa i motocikla. Policija nije morala intervenirati tijekom kolona koje su uredno prošle bez problema. Po završetku utakmice, gostujući navijači otpraćeni su natrag do Dugopolja čime je završen službeni dio njihovog boravka u Splitu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

No, sve nije stalo na sučevom posljednjem zvižduku. Po završetku dvoboja, dio huligana okupio se izvan stadiona te je došlo do novog vala nasilja – ovaj put usmjerenog prema policiji. Letjeli su predmeti, uključujući kamenje, baklje i metalne dijelove, a meta su bili službenici koji su ponovno morali intervenirati. Uhićeno je još 36 osoba. Jedan od napadača završio je u bolnici s još neutvrđenim ozljedama,a jedanaest osoba je trenutačno pod istragom. U napadu je lakše ozlijeđen 21 pripadnik policije, a pomoć im je pružena odmah na licu mjesta.

Iz policije su nakon svega izrazili zahvalnost svim službenicima koji su doprinijeli održavanju reda te onima među navijačima koji su svojim ponašanjem pokazali da se strast prema klubu može iskazati bez nasilja i destrukcije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa