Tragedija u Italiji: Suigrač Petra Sučića nesretnim slučajem usmrtio čovjeka
U blizini Coma dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je sudjelovao golman Intera Josep Martínez. Poginuo je 81-godišnji muškarac u kolicima
U Italiji se dogodila teška prometna nesreća u kojoj je sudjelovao Josep Martínez, španjolski vratar Intera iz Milana i suigrač hrvatskog nogometaša Petra Sučića.
Kako prenosi La Repubblica, Martínez je u utorak ujutro, oko 9:30 sati, automobilom naletio na starijeg muškarca u invalidskim kolicima u mjestu Fenegrò, nedaleko od Coma.
Unatoč brzoj reakciji hitnih službi, helikopterskoj ekipi iz Coma, vozilu Crvenog križa iz Saronna i pripadnicima karabinjera iz Cantùa – 81-godišnjem muškarcu nije bilo spasa. Liječnici su na mjestu nesreće mogli samo konstatirati smrt.
U tijeku istraga
Prema prvim informacijama iz policijske istrage nesreća se dogodila kada je muškarac u kolicima iznenada promijenio smjer i ušao u traku kojom se kretao automobil nogometaša.
Martínez, koji u trenutku nesreće nije bio ozlijeđen, odmah je izašao iz vozila i pokušao pomoći unesrećenom, ali bez uspjeha.
Istraga je još uvijek u tijeku, a vlasti pokušavaju precizno utvrditi okolnosti i eventualnu odgovornost.
Inter otkazao press-konferenciju
Iz milanskog kluba potvrđeno je da je Martínez duboko potresen događajem, a kao znak poštovanja i žalosti Inter je otkazao najavljenu konferenciju za medije trenera Christiana Chivua.
Tragedija je izazvala snažne reakcije u Italiji i Španjolskoj, a mnogi navijači izrazili su sućut obitelji preminulog muškarca i podršku nogometašu koji je, prema svemu sudeći, doživio nesreću bez ikakve namjere.
POGLEDAJTE VIDEO: Rukometaši se vraćaju u akciju: Hrvatska započinje pripreme za Euro uz dvije provjere