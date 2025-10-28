Tragedija u Italiji: Suigrač Petra Sučića nesretnim slučajem usmrtio čovjeka

U Italiji se dogodila teška prometna nesreća u kojoj je sudjelovao Josep Martínez, španjolski vratar Intera iz Milana i suigrač hrvatskog nogometaša Petra Sučića.

Kako prenosi La Repubblica, Martínez je u utorak ujutro, oko 9:30 sati, automobilom naletio na starijeg muškarca u invalidskim kolicima u mjestu Fenegrò, nedaleko od Coma.

Unatoč brzoj reakciji hitnih službi, helikopterskoj ekipi iz Coma, vozilu Crvenog križa iz Saronna i pripadnicima karabinjera iz Cantùa – 81-godišnjem muškarcu nije bilo spasa. Liječnici su na mjestu nesreće mogli samo konstatirati smrt.

U tijeku istraga

Prema prvim informacijama iz policijske istrage nesreća se dogodila kada je muškarac u kolicima iznenada promijenio smjer i ušao u traku kojom se kretao automobil nogometaša.

Martínez, koji u trenutku nesreće nije bio ozlijeđen, odmah je izašao iz vozila i pokušao pomoći unesrećenom, ali bez uspjeha.

Istraga je još uvijek u tijeku, a vlasti pokušavaju precizno utvrditi okolnosti i eventualnu odgovornost.

Inter otkazao press-konferenciju

Iz milanskog kluba potvrđeno je da je Martínez duboko potresen događajem, a kao znak poštovanja i žalosti Inter je otkazao najavljenu konferenciju za medije trenera Christiana Chivua.

Tragedija je izazvala snažne reakcije u Italiji i Španjolskoj, a mnogi navijači izrazili su sućut obitelji preminulog muškarca i podršku nogometašu koji je, prema svemu sudeći, doživio nesreću bez ikakve namjere.

