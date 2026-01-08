Rijeka dovela novog igrača, a on već ušao u povijest

Hrvatski prvak Rijeka doveo je prvo pojačanje ove godine – Gruzijca Tornikea Morčiladzea. Gruzijac je u Rijeku stigao iz Dinama Tbilisija, za koji je postigao 13 pogodaka u 59 utakmica.

"Znam da je Rijeka, gledano povijesno, jedan od najboljih klubova u Hrvatskoj i jedva čekam istrčati na travnjak te dati svoj maksimum za ovaj klub. Zašto Rijeka? Rijeka je aktualni prvak, a moje ambicije poklopile su se s ambicijama kluba", rekao je Morčiladze na predstavljanju za službenu stranicu Rijeke.

Na Rujevici nije bio prvi put. U studenom 2024. godine ondje je gostovao s mladom reprezentacijom svoje zemlje u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo.

"Znam ponešto o hrvatskim klubovima i ligi. Svjestan sam da tri ili četiri kluba odskaču i jedva čekam zaigrati protiv njih. Očekivanja u dresu Rijeke? Davat ću svoj maksimum. Znam koliko navijači vole Rijeku, kako grad živi za klub i jedva čekam pokazati što mogu", istaknuo je Morčiladze.

Što se tiče svojih vrlina, o njima novi igrač Rijeke nije htio pričati, a zanimljivo je kako je samim transferom postavio jedan rekord – naime, Morčiladze je prvi Gruzijac u povijesti Rijeke, ali ne i HNL-a. Prije njega su u našoj ligi igrali Giorgi Gagua za Istru, Giorgi Mchedlishvili za Goricu i Giorgi Iluridze, koji je 2013. postao prvi Gruzijac u povijesti HNL-a kada je potpisao za Hajduk.

