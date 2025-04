Torcida se oglasila i zapalila atmosferu uoči bitke za naslov: Evo što su poručili

SuperSport HNL polako ulazi u samu završnicu, a stvari na vrhu tablice postaju sve napetije. Preostalo je još samo šest kola, a Rijeka i Hajduk dijele vrh ljestvice s četiri boda više od Dinama, koji se još uvijek nada naslovu. Sva tri kluba koja love titulu igraju svoje utakmice ove srijede – i to u isto vrijeme.

Rijeka će na Rujevici ugostiti Osijek, Dinamo ide na neugodno gostovanje kod Gorice, dok će Hajduk na Poljudu odmjeriti snage s Istrom. A uoči tog susreta oglasila se Torcida – poruka je jasna: svi na Poljud!

Njihovo priopćenje nosi naslov "Svi putevi vode u Poljud", a u njemu poručuju:

"Još je šest kola do kraja prvenstva, šest finala pred nama! Prva od tri domaće utakmice igra se u srijedu, a nakon puno godina kraj travnja dočekujemo s dobrim izgledima da naši snovi mogu postati stvarnost! I zato ne postoji bolji motiv da u srijedu u 17:30 napunimo Poljud i zagrmimo od prve do zadnje minute. Kontra radnom danu i obavezama, stavimo Hajduk na prvo misto i zajedništvom svih tribina, gromoglasnom pjesmom i nezaustavljivom strašću pogurajmo Hajduk do pobjede! Ajmo Bijeli, tako se to radi!"

Usporedbe radi, u istom rasporedu utakmica iz jesenskog dijela sezone Dinamo je upisao tek jednu pobjedu, što dodatno začinjava borbu za naslov. Uz sve to, dodatnu dramu unosi i nedavna prijava Rijeke zbog navodnog propusta u Puli – detalj koji bi mogao imati ozbiljne posljedice po utrku za prvaka.

Završnica prvenstva je pred vratima, a navijačka strast polako prelazi u euforiju. Jedno je sigurno – slijedi nam prava nogometna ludnica.

