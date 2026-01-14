FREEMAIL
odlazak /

Tomislav Svetina se oprostio od HNS-a: Evo što je rekao u posljednjem obraćanju

Tomislav Svetina se oprostio od HNS-a: Evo što je rekao u posljednjem obraćanju
Foto: Slavko Midzor/pixsell

Svetina je dodao da je novonastala situacija stvorila dodatni pritisak na Savez te da vjeruje kako je ovim potezom najviše učinio za očuvanje stabilnosti i ugleda institucije.

14.1.2026.
13:15
Sportski.net
Slavko Midzor/pixsell
Drama oko afere poznate kao ‘Udovice’ dobila je svoj kraj. Tomislav Svetina više nije glavni tajnik Hrvatskog nogometnog saveza. Nakon niza pritisaka i političkih turbulencija unutar Saveza, Svetina je odlučio podnijeti ostavku, ostavljajući prostor za novu eru na čelu administracije HNS-a.

Njegov nasljednik, Josip Tomaško, već je preuzeo dužnost, a Svetina je u posljednjim riječima sa svoje funkcije istaknuo motive odlaska: “Uspjesi Hrvatskog nogometnog saveza utemeljeni su na zajedništvu svih dionika HNS-a. Kao glavni tajnik, ne želim biti sredstvo kojim se to jedinstvo pokušava narušiti i ukaljati ugled, kako moj, tako i Saveza. Upravo zbog toga smatram odgovornijim podnijeti ostavku.”

Sve o usponu i padu Tomislava Svetine u HNS-u čitajte na portalu Net.hr. 

Svetina je dodao da je novonastala situacija stvorila dodatni pritisak na Savez, predsjednika Marijana Kustića i kolege u Izvršnom odboru, te da vjeruje kako je ovim potezom najviše učinio za očuvanje stabilnosti i ugleda institucije.

Sve o HNS-u čitajte na portalu Net.hr. 

Predsjednik HNS-a, Marijan Kustić, u svom je obraćanju naglasio: “Razumijem odluku gospodina Svetine i zahvaljujem mu na doprinosu koji je dao uspjesima Saveza u proteklom razdoblju. Veseli me što na mjesto glavnog tajnika promoviramo Josipa Tomaška, koji je kroz dugogodišnji rad u Savezu stekao iskustvo u svim segmentima djelovanja, od reprezentacija i natjecanja do međunarodnih odnosa. Radi se o obrazovanom, predanom i vrijednom djelatniku kojem imamo naše potpuno povjerenje.”

Odlaskom Svetine završava jedno turbulentno poglavlje HNS-a, a u fokus se sada stavlja novi voditeljski tim s Josipom Tomaškom na čelu, koji će imati zadatak stabilizirati Savez i osigurati kontinuitet u radu s reprezentacijama i domaćim natjecanjima.

POGLEDAJTE VIDEO: Predstavljen novi trener Real Madrida

HnsTomislav SvetinaZdravko MamićMarijan Kustić
Tomislav Svetina se oprostio od HNS-a: Evo što je rekao u posljednjem obraćanju