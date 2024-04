U medijima posljednjih dana kruži priča o navodno novom predsjedniku Hajduka, Ivanu Bilić, gorostasu od 207 centimetara koji je bio navijač istog kluba.

Navodni nasljednik Lukše Jakobušića napisao je davne 2006. godine tekst na stranici Riječ Života pod nazivom "Sada navijam za Isusa", a u tamo među ostalim piše:

“Svojim sam načinom života zadao mnoge nevolje svojoj obitelji. Znao sam se buditi na mjestima na kojima nisam znao kako sam dospio, preživio sam mnoge pijanke, automobilske nesreće, tuče, čak i par boravaka u pritvoru. Slika moga uhićenja u Sloveniji i dan danas se objavi uz natpise o divljanjima navijača, a Maltu da i ne spominjem. Tek pokoji dobronamjeran prijatelj me znao ukoriti ili prizivati pameti, a među njima se isticao Kristijan, kolega s posla, koji je znao reći da me sam Bog čuva", piše u tekstu i nastavlja:

To sam doista i sam osjećao. Ipak i dalje svaki ponedjeljak bih nakon iscrpljujućeg vikenda vezao kravatu i uredno radio svoj posao. Bio je to pravi “dvostruki život” povezan jedino mojim prepričavanjima vikend dogodovština kolegama kojima sam bio jako zabavan i “poseban”. Imao sam svoju publiku i repertoar. Preuveličavao sam priče, činio ih zanimljivijima i tako postao jako popularan. Unatoč svemu tome osjećao sam se prazan. Niti buka stadiona, a niti sva tapšanja po ramenu nisu mogla zatomiti moje vapaje za istinskim ispunjenjem.”

Cijeli tekst možete pronaći OVDJE, a ovo je zaključak:

“Povjerovao sam u Isusa i doista sve čemu sam se nekada rugao sada mi je postalo dragocjeno. Život mi se sasvim promijenio, osjećaj punine, radosti i to da sam voljen od Oca ispunja me svakim danom sve više. Isprazne zabave i priče to nisu mogli.”