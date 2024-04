Bivši predsjednik Trabzonspora, Mehmer Ali Jilmaz (76), pronađen je mrtav u svom domu kako izvještavaju turski mediji.

Ali Jilmaz je bio na čelu turskog kluba u nekoliko navrata - od 1982. do 1988., 1989. do 1992. i 1997. do 2000. godine, a u jednom periodu svog života bio je ministar za sport u Vladi Turske (49. i 50. saziv).

Tijekom svog političkog angažmana, Mehmer Ali Jilmaz uspio je osigurati autonomnost nogometnog saveza Turske i organizirati sustav koji je postao poznat u modernom turskom nogometu.

Također, ostavio je svoj trag u bankarstvu i turizmu. Trabzonspor igra protiv Karamguruka polufinale turskog Kupa u srijedu.

Za "Oluju s Crnog mora" nastupaju Filip Benković i Mislav Oršić, a na početku sezone otkaz je na klupi dobio Nenad Bjelica.

