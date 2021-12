Nakon ispadanja od Rijeke u četvrtfinalu Hrvatskog nogometnog kupa trener hrvatskog prvaka Dinama Damir Krznar podnio je ostavku na tu dužnost.

Krznar je Dinamo preuzeo sredinom ožujka ove godine nakon što je Zoran Mamić, čiji je bio pomoćnik, morao otići zbog pravomoćne osuđujuće sudske presude te je vodio momčad u 3-0 pobjedi protiv Tottenham Hotspura u osmini finala Europske lige. No, u posljendje vrijeme Dinamo je bio u rezultatskoj krizi, a 1-3 poraz od Rijeke presudio je Krznaru.

Iz Dinama su objavili kako će klub o daljnjim potezima pravodobno obavijestiti javnost, a već u nedjelju momčad očekuje veliki derbi protiv Hajduka u 18. kolu Prve HNL, a za osam dana i gostovanje kod West Ham Uniteda u posljednjem, 6. kolu skupine H Europske lige.

Kopić do kraja sezone

Mnogi se sada pitaju tko će umjesto Krznara sjesti na klupu Modrih. Do prije nekoliko dana spominjalo se ime Matjaža Keka. Pisalo se kako će napustiti klupu Slovenije, dok će tamo umjesto njega sjesti Robert Prosinečki. No, on je to odbacio, ali ne znači da nećemo gledati takav scenarij.

Ne treba zaboraviti i da je u Dinamu na mjestu voditelja škole radi Željko Kopić pa je i on jedno od mogućih rješenja, ali kako se čini on će biti privremeno rješenje do kraja polusezone. Potvrda toga trebala bi uslijediti u petak u 11 sati za kada je sazvana konferencija za novinare. Riječ je o čovjeku koji ima dosta prvoligaškog iskustva.

Pitanje je pak tko će doći nakon njega. Na tržištu je trenutačno Samir Toplak, ali i gore spomenuti Prosinečki. Osim njih spominju se još imena Ante Čačića i Igora Bišćana.