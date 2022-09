Hrvatski nogometni reprezentativci pobijedili su Austriju u Beču s 3-1 (1-1) u posljednjem, šestom kolu skupine 1 elitne Lige nacija, čime su ostali na prvom mjestu ljestvice te osigurali odlazak na Final Four ovog natjecanja.

Hrvatska je ostvarila četvrtu u nizu pobjedu u Ligi nacija, a povela je već u šestoj minuti kada je na asistenciju Nikole Vlašića precizan bio Luka Modrić. Samo tri minute kasnije domaćin je izjednačio, a glavom je pogodio Baumgartner.

Iako je Austrija u nastavku susreta bila bolja Hrvatska je sve riješila unutar samo četiri minute drugog poluvremena. Prvo je u 69. minuti odlično glavom reagirao Marko Livaja i nakon asistencije Perišića pogodio uz austrijsku vratnicu za 2-1, dok je u 72., na dodavanje Majera, gol za konačnih 3-1 postigao Dejan Lovren, također preciznim udarcem glavom.

Natjecanje u skupini 1 elitne Lige nacija Hrvatska je završila s četiri pobjede u nizu i ukupno 13 bodova. Danska je skupila 12, a Francuska pet. Posljednja Austrija s četiri boda spušta se u Ligu B.

'Hrvati su nam pomogli da ostanemo'

Isto tako, Hrvatska je ovom pobjedom spasila Francusku od ispadanja iz elitne Lige A, a toga je bio svjestan i izbornik Francuske, Didier Deschamps, koji baš to i naglasio nakon poraza Tricolora od Danske u posljednjem kolu.

"Ostanak u Ligi A? Ne shvaćam to kao pozitivnu stvar. To je samo manje zlo. Od trenutka kada nismo bili dobri u Danskoj, naši hrvatski prijatelji pobjedom su nam protiv Austrije omogućili da ostanemo u ovoj Ligi. Druge velike nacije neće više biti tamo jer su imale težak lipnja, s kompliciranim rezultatima. I bilo je to sve teško popraviti u ove dvije utakmice. Manje je zlo ostati u Ligi A, ali neću zbog toga skakati do plafona", rekao je Deschamps i onda poentirao.

"Trenutno smo daleko od najviše razine. Vrlo visoka razina nogometa zahtijeva maksimalne napore svaki put, posebno u završnici Svjetskog prvenstva. Neću tražiti izgovore. Očito imamo mlade kvalitetne igrače koji još uče, ali bitno je da vratimo sve svoje vitalne snage za dva mjeseca u Kataru", zaključio je.