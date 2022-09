Hrvatski nogometaši plasirali su se na Final Four Lige nacija nakon što su u Beču svladali Austriju 3-1 (1-1) te su ostali na vrhu ljestvice skupine 1 premda je i Danska pobijedila u zadnjem kolu, s 2-0 Francusku.

Hrvatska je na Ernst Happel stadionu povela vrlo rano, već u šestoj minuti, a drugi pogodak u ovosezonskoj Ligi nacija postigao je Luka Modrić nakon asistencije Vlašića. No, Austrija je jednako brzo odgovorila i to nakon pogreške Stanišića koji nije dobro očistio jednu situaciju. Proigrao je Sabitzera, a ovaj je nabacio loptu koju je glavom u mrežu za 1-1 proslijedio Baumgartner.

Nakon toga su domaći nogometaši bili bolji, pogotovo su dominirali u ostatku prvog dijela. Opasnija je bila Austrija i u drugom poluvremenu, ali je Hrvatska još jednom povela u 69. minuti. Sosa i Perišić su zakuhali situaciju na lijevoj strani. Potom je Perišić ubacio loptu pred domaća vrata, a odlično je reagirao Marko Livaja koji je, u skoku unatrag, glavom pogodio uz bližu vratnicu za 2-1.

Nije se Austrija ni oporavila od tog pogotka, a uslijedio je novi. Lovro Majer je ubacio na drugu vratnicu, a tamo je potpuno nečuvan bio Dejan Lovren koji je u 72. minuti glavom zabio za 3-1. Ošamućeni Austrijanci su se nakon toga raspali na terenu, a Hrvatska je počela nizati priliku za prilikom. No, završilo je 3-1, sasvim dovoljno za osnovni cilj, a to je plasman Hrvatske na Final Four Lige nacija.

Kraj bajke

Ovaj je poraz jako razočarao Austrijance, a na meti njihovih medija našao se i izbornik Ralf Rangnick kojemu je ovo bio treći uzastopni poraz,m a i sam je priznao da je protiv Vatrenih pogriješio s izmjenama.

"Rangnickova čarolija je nestala", piše die Presse.

Der Standard priznaje da je njihova reprezentacija doživjela zasluženo poraz iako se dugo držala, te hrvali hrvatske navijače i najveću zvijezdu Vatrenih, kapetana Modrića:

"On miluje loptu i u 154. nastupu za hrvatsku nogometnu reprezentaciju", istaknuli su.