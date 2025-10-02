ROĐENI POBJEDNIK /

Thomas Müller piše povijest u Kanadi: Bivši Bavarac postao najtrofejniji Nijemac

Thomas Müller piše povijest u Kanadi: Bivši Bavarac postao najtrofejniji Nijemac
'Statistika je lijepa stvar, ništa više, ništa manje'

2.10.2025.
9:06
HINA
Bivši njemački reprezentativac Thomas Müller postao je sinoć najuspješniji njemački nogometaš nakon što je s Vancouver Whitecapsima stigao do njihovog četvrtog uzastopnog naslova u Kanadskom kupu i pritom zabio gol.

Vancouver Whitecaps su pobijedili s 4-2 gradske rivale Vancouver a Mueller je osim gola upisao aisstenciju. Osvajač naslova svjetskog prvaka s Njemačkom 2014.  je tako stigao do 36. titule u karijeri, a pogotkom s 11 metara za vodstvo od 2-0 postigao je svoj 300. profesionalni gol.

Müller je nedavno u izjavi za u "Sport Bild" sebe opisao kao "najuspješnijeg njemačkog sakupljača naslova", ali je i pojasnio svoju izjavu: "Pitanje je uvijek kako se važu ti naslovi. Neki ljudi češće osvajaju nacionalno prvenstvo, dok drugi imaju više pobjeda u Ligi prvaka", objasnio je 36-godišnji Müller.

"Statistika je lijepa stvar, ništa više, ništa manje", dodao je bivši irač minhenskog Bayerna.

Sada se s Whitecapsima kvalificirao i za Concacaf Champions Cup.

