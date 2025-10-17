Legendarni brazilski stoper napravio šou u 42. godini života: Pogledajte nevjerojatnu akrobaciju

Thiago Silva jako gura i s navršenih 41 godinu. Legendarni brazilski stoper prošle se godine vratio u Brazil nakon 15 godina u veliki Fluminense.

U četvrtak navečer je u 28. kolu brazilskog prvenstva napravio nevjerojatnu stvar. 41-godišnji stoper je u osmoj minuti nadoknade zabio nevjerojatan gol za pobjedu svoje momčadi nad Juventudeom. Fluminense je krenuo po pobjedu, gotovo svi su bili u šesnaestercu Juventudea, Silva je dočekao centaršut, sjajno se snašao i akrobatskim polu-škaricama zabio pogodak za pobjedu koji možete pogledati OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO: Riječane čeka brutalan raspored: Tri utakmice u sedam dana u tri natjecanja

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Thiago Silva je ukupno ove godine nastupio u 36 utakmica za Fluminense i postigao je tri pogotka. Silva je jedan od živih dokaza da se granica profesionalnih sportaša za mirovi itekako pomakla.

POGLEDAJTE VIDEO: Franko Kovačević najbolji je strijelac Europe: 'Reprezentacija je san'