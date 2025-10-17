98. MINUTA /

Legendarni brazilski stoper napravio šou u 42. godini života: Pogledajte nevjerojatnu akrobaciju

Legendarni brazilski stoper napravio šou u 42. godini života: Pogledajte nevjerojatnu akrobaciju
×
Foto: Agif/ddp Usa/profimedia

41-godišnji stoper je u osmoj minuti nadoknade zabio nevjerojatan gol za pobjedu svoje momčadi nad Juventudeom

17.10.2025.
9:30
Sportski.net
Agif/ddp Usa/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Thiago Silva jako gura i s navršenih 41 godinu. Legendarni brazilski stoper prošle se godine vratio u Brazil nakon 15 godina u veliki Fluminense

U četvrtak navečer je u 28. kolu brazilskog prvenstva napravio nevjerojatnu stvar. 41-godišnji stoper je u osmoj minuti nadoknade zabio nevjerojatan gol za pobjedu svoje momčadi nad Juventudeom. Fluminense je krenuo po pobjedu, gotovo svi su bili u šesnaestercu Juventudea, Silva je dočekao centaršut, sjajno se snašao i akrobatskim polu-škaricama zabio pogodak za pobjedu koji možete pogledati OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO: Riječane čeka brutalan raspored: Tri utakmice u sedam dana u tri natjecanja

Thiago Silva je ukupno ove godine nastupio u 36 utakmica za Fluminense i postigao je tri pogotka. Silva je jedan od živih dokaza da se granica profesionalnih sportaša za mirovi itekako pomakla. 

POGLEDAJTE VIDEO: Franko Kovačević najbolji je strijelac Europe: 'Reprezentacija je san'

Thiago SilvaFluminenseBrazilski Nogomet
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
98. MINUTA /
Legendarni brazilski stoper napravio šou u 42. godini života: Pogledajte nevjerojatnu akrobaciju