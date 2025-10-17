Legendarni brazilski stoper napravio šou u 42. godini života: Pogledajte nevjerojatnu akrobaciju
41-godišnji stoper je u osmoj minuti nadoknade zabio nevjerojatan gol za pobjedu svoje momčadi nad Juventudeom
Thiago Silva jako gura i s navršenih 41 godinu. Legendarni brazilski stoper prošle se godine vratio u Brazil nakon 15 godina u veliki Fluminense.
U četvrtak navečer je u 28. kolu brazilskog prvenstva napravio nevjerojatnu stvar. 41-godišnji stoper je u osmoj minuti nadoknade zabio nevjerojatan gol za pobjedu svoje momčadi nad Juventudeom. Fluminense je krenuo po pobjedu, gotovo svi su bili u šesnaestercu Juventudea, Silva je dočekao centaršut, sjajno se snašao i akrobatskim polu-škaricama zabio pogodak za pobjedu koji možete pogledati OVDJE.
Thiago Silva je ukupno ove godine nastupio u 36 utakmica za Fluminense i postigao je tri pogotka. Silva je jedan od živih dokaza da se granica profesionalnih sportaša za mirovi itekako pomakla.
