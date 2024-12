Teški dani za Livakovića u Turskoj: Suigrač 'napao' Vatrenog zbog gola kojeg je sam skrivio

Dominik Livaković već drugu sezonu nosi dres Fenerbahçea, no njegova avantura u Turskoj daleko je od bajne. U zemlji gdje su golmani često prvi na meti kritika kada rezultati ne idu prema očekivanjima, Livaković se redovito suočava s pritiscima medija, navijača, pa čak i suigrača.

Iako ove sezone pokazuje znatno bolje partije u usporedbi s prošlom, jedinica hrvatske nogometne reprezentacije i dalje ne uspijeva izbjeći negativne komentare. Situacija je kulminirala tijekom utakmice Europske lige protiv Athletic Bilbaa, koju je Fenerbahçe izgubio s 2-0. Jedan od ključnih trenutaka dogodio se kod prvog pogotka gostiju kada je Samet Akaydin napravio ozbiljan propust – nepreciznim povratnim dodavanjem izravno je omogućio protivnicima da postignu pogodak.

Unatoč tome što Zadranin nije imao nikakvu priliku spriječiti taj gol, Akaydin je burno reagirao prema hrvatskom vrataru, gestikulirajući na terenu i jasno mu pokazivao nezadovoljstvo. Snimka tog incidenta ubrzo je postala viralna na društvenim mrežama, izazvavši mnoštvo komentara.

Situaciju je prokomentirao i bivši turski reprezentativac Nihat Kahveci koji je odlučio stati na Livakovićevu stranu:

"Sametova pogreška me ne iznenađuje, ali ono što me zaista boli jest što se sve pokušava prebaciti na Livakovića, iako on nije učinio ništa pogrešno niti snosi dio krivnje."

Kahvecijeva izjava pokazuje koliko je situacija postala frustrirajuća za nekadašnjeg vratara zagrebačkog Dinama koji je u Turskoj naišao na izazove s kojima se teško nositi.

Livakovićeva prva sezona u Fenerbahçeu bila je obilježena mnogim problemima, uključujući ozbiljne kritike i čak fizički napad tijekom susreta s Trabzonsporom. U jednom trenutku razmišljao je o odlasku iz kluba, no situacija se značajno popravila dolaskom Josea Mourinha na klupu. Pod vodstvom portugalskog stručnjaka, Vatreni je odlučio ostati unatoč primamljivim ponudama od kojih su najviše odjeknule one iz Napolija i engleskih klubova.

Obzirom na to da početkom siječnja slavi 30. rođendan, mnogi smatraju kako je idealno vrijeme da se okuša u jednom od najjačih europskih prvenstava. Hrvatski reprezentativac i dalje uživa visoko poštovanje u nogometnim krugovima, a eventualni odlazak iz Istanbula čini se kao realna opcija ako se situacija ne stabilizira.