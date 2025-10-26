Žestoki obračun igrača i trenera u talijanskom derbiju: 'Idi i zabij, go*no maleno'

U velikom derbiju osmog kola talijanske Serie A, duelu posljednja dva prvaka, nogometaši Napolija su na domaćem terenu svladali milanski Inter s 3-1.

Kevin de Bruyne s bijele točke, Scott McTominay i Frank Anguissa zabijali su za Napoli dok je Calhanoglu iz jedanaesterca za bio za momčad Christiana Chivua. Momčad Antonija Contea ovom je pobjedom zasjela na vrh prvenstvene ljestvice s 18 bodova, bod više od Milana i tri više od Intera.

Sve o Serie A čitajte na portalu Net.hr.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Utakmicu je obilježio i manji incident sa sredine drugog poluvremena. Tada su u raspravu ušli Lautaro Martinez i strateg domaće ekipe Antonio Conte. Došlo je do naguravanja u koji su se onda upleli i drugi igrači, a pale su i teške riječi. "Uplašen si tamo, da, upi*ao si se od straha", povikao je Lautaro na što mu je Conte odbrusio: 'Idi i zabij, zabij gol, go*no maleno".

Madness in Italy 💀💀💀



🗣️ Lautaro Martinez shouted at Conte:



You're terrified there, yeah, you're peeing yourself from fear!



Conte responded with intense anger, shouting:



“Go and score! Score! Score, you piece of crap!” pic.twitter.com/JTZEcYkWw8 — KinG £ (@xKGx__) October 25, 2025

Foto: Fabio Sasso/zuma Press/profimedia

Foto: Italy Photo Press/zuma Press/profimedia

Foto: Italy Photo Press/zuma Press/profimedia

POGLEDAJTE VIDEO: Treneri Reala i Barce najavili El Clasico: Jednu stvar svi ponavljaju