TEŠKE RIJEČI SU PALE /

Žestoki obračun igrača i trenera u talijanskom derbiju: 'Idi i zabij, go*no maleno'

Foto: Italy Photo Press/zuma Press/profimedia

Utakmicu je obilježio i manji incident sa sredine drugog poluvremena

26.10.2025.
9:34
Sportski.net
Italy Photo Press/zuma Press/profimedia
U velikom derbiju osmog kola talijanske Serie A, duelu posljednja dva prvaka, nogometaši Napolija su na domaćem terenu svladali milanski Inter s 3-1.

Kevin de Bruyne s bijele točke, Scott McTominay i Frank Anguissa zabijali su za Napoli dok je Calhanoglu iz jedanaesterca za bio za momčad Christiana Chivua. Momčad Antonija Contea ovom je pobjedom zasjela na vrh prvenstvene ljestvice s 18 bodova, bod više od Milana i tri više od Intera. 

Sve o Serie A čitajte na portalu Net.hr.

Utakmicu je obilježio i manji incident sa sredine drugog poluvremena. Tada su u raspravu ušli Lautaro Martinez i strateg domaće ekipe Antonio Conte. Došlo je do naguravanja u koji su se onda upleli i drugi igrači, a pale su i teške riječi. "Uplašen si tamo, da, upi*ao si se od straha", povikao je Lautaro na što mu je Conte odbrusio: 'Idi i zabij, zabij gol, go*no maleno". 

 

 

Foto: Fabio Sasso/zuma Press/profimedia

Foto: Italy Photo Press/zuma Press/profimedia

Foto: Italy Photo Press/zuma Press/profimedia

Serie ANapoliInterLautaro MartinezAntonio Conte
