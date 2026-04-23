Drama i u Realu! Teške ozljede pogodile svlačionicu u najgorem trenutku

Za brazilskog braniča Edera Militaa i mladog turskog veznjaka Ardu Gulera, koji su obojica ozlijedili butne mišiće, sezona je završena, objavio je u četvrtak njihov klub Real Madrid.

Dvojici igrača su u četvrtak su dijagnosticirane slične ozljede, jednom ozljede lijevog bedra, a drugom istog područja, ali u desnom bedru.

Guler je osjetio bol u desnom butnom mišiću tijekom zadnjeg treninga uoči dvoboja s Betisom koji je na rasporedu u petak. Turski veznjak je otišao u dvoranu i propustio ostatak treninga s momčadi, a potom mu je dijagnosticirana spomenuta ozljeda.

Militao je ozlijeđen u utorak tijekom dvoboja s Alavesom. U jednom duelu, neposredno pred kraj prvog poluvremena, Brazilac je osjetio bol i odmah je signalizirao prema klupi da mu je potrebna zamjena. Iako je trener Alvaro Arbeloa bio optimističan nakon utakmice, pretrage su pokazale da je Militao zaradio ozljedu butnog mišića lijeve noge. Brazilac je već dvije sezone zaredom uglavnom provodio vrijeme na rehabilitacijama nakon puknuća prednjih križnih ligamenata.

Prema klupskim izvorima, brazilski reprezentativac i turski veznjak bit će izvan terena oko četiri tjedna te će stoga propustiti posljednjih šest utakmica La Lige, uključujući El Clasico protiv Barcelone 10. svibnja. No, njihovo sudjelovanje na Svjetskom prvenstvu koje se održava od 11. lipnja do 19. srpnja u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku ne bi trebalo biti upitno.

Real zaostaje devet bodova za Barcelonom koja pobjedom u El Clasicu može potvrditi obranu naslova osvojenog prošle godine, a madridski "Kraljevski klub" bi opet mogao ostati bez ijednog trofeja.

