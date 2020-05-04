Bundesliga ga osudila zbog kontroverznog videa, klub ga suspendirao

Njemački nogometni prvoligaš Hertha iz Berlina suspendirao je svog igrača Salomona Kaloua zbog objave snimkena njegovoj Facebook stranici na kojoj se vidi kako se rukuje sa suigračima te se ne pridržava sigurnosnih smjernica vezanih za sprečavanje širenja zaraze koronavirusom.

Jedan od klupskih dužnosnika rekao mu je da izbriše taj video kad je vidio da snima, ali ovaj se oglušio na njegov savjet.

Iz kluba su rekli kako je Bjelokošćanin kažnjen jer se jedini nije pridržavao pravila, a iz Njemačka liga je putem Twittera osudila njegov postupak.

Nije razmišljao o posljedicama

"Salomon Kalou je prikazivanjem snimke iz svlačionice prekršio osnovna momčadska pravila i stoga je trenutačno suspendiran. Njegovo je ponašanje bilo posljedica vijesti kako su svi članovi momčadi na testiranju bili negativni na koronavirus, ali svejedno je prekršio upute koje smo dobili od higijeničara", objavila je Hertha.

Kalou se potom ispričao zbog tog ponašanja.

"Bilo mi je drago što su svi naši testovi bili negativni. Uopće nisam razmišljao o posljedicama svog postupka. Ispričavam se svima koji su se našli na snimci, a nisu znali da ja to objavljujem uživo", napisao je Kalou u svojoj isprici.

U srijedu se očekuje odluka o tome hoće li se njemačko nogometno prvenstvo nastaviti već sredinom ovoga mjeseca.