Sudbina Marija Mandžukića u Milanu dosta je nesigurna. Mandžukić je s Milanom potpisao polugodišnji ugovor, do kraja ove sezone, a nakon potpisa se pojavila informacija da će njegov ugovor biti automatski produžen ako Milan, trenutno drugoplasirana momčad Serie A, izbori plasman u Ligu prvaka sljedeće sezone.

No, izgleda da to nije istina. Mandžukić je trenutno ozlijeđen, njegov oporavak traje dosta dugo, a sve je manje vremena da dokaže da je zaslužio ostati u Milanu. U jednom tekstu se na tu temu osvrnuo talijanski Tuttosport.

“Posljednje utakmice u sezoni bit će odlučujuće za njegov ostanak u Milanu. Kvalifikacija u Ligu prvaka neće mu biti garancija ostanka u Milanu i produženje ugovora bit će odluka trenera Stefana Piolija, kao i tehničkih direktora Maldinija i Massare. Hrvat mora odigrati dobro u posljednjih nekoliko mjeseci ako misli ostati u klubu“, stoji u tekstu Tuttosporta.

HOĆE LI MANDŽUKIĆ OSTATI U MILANU? Talijani otkrili što točno piše u njegovom ugovoru, ovo ne izgleda dobro za Hrvata

Sličnu informaciju objavio je i jučer talijanski novinar Antonio Vitiello.

Dieci gare fondamentali per #Mandzukic. Il suo rinnovo NON è automatico in caso di Champions del #Milan. C'è l'opzione nel contratto a favore del club, ma sarà il campo a determinare il prolungamento di un ulteriore anno.

