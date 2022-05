Inter je povećao ponudu za novi ugovor Ivanu Perišiću, ali nije dobio jasan odgovor hoće li hrvatski reprezentativac produžiti suradnju. Perišić je ove sezone bio jedan od ključnih igrača u osvajanju talijanskog kupa, drugog mjesta u prvenstvu i plasmanu u osminu finala Lige prvaka.

Njegov ugovor s Interom ističe 30. lipnja i tada će moći napustiti klub kao slobodan igrač, bez odštete. Prema talijanskim medijima, Inter je povećao ponudu sa 4.5 na pet milijuna eura plus bonuse, što bi ukupno bilo 6 milijuna eura po sezoni, ali Perišić je od Intera inicijalno tražio šest milijuna i to bez bonusa, pa se tako ova ponuda ne čini prihvatljivom.

Sastanak njegova menadžera sa vodstvom Intera trajao je oko sat vremena, a po izlasku novinari su ga pitali hoće li Perišić potpisati novi ugovor. Odgovor menadžera bio je "vidjet ćemo".

Engleska je realnija opcija

Perišić je dobio ultimatum da odgovori do petka, a Talijani već sada spekuliraju o tome gdje će nastaviti karijeru jer traži ga oveći broj jakih europskih klubova. Corriere della Serra piše kako ponudu Juventusa možda i neće prihvatiti jer nije bog zna kakva u odnosu na onu Intera, što je zapravo i dobro jer bi prelaskom u Juventus, u redove ljutog rivala, sigurno izazvao potres koji bi odjeknuo možda i Europom.

No, itekako su realne opcije prelaska u Englesku. Za Perišića su javni interes do sada pokazali Chelsea i Newcastle, a oba kluba Vatrenom mogu ponuditi sve što traži i navodno su vrlo odlučni u tome da ga dovedu. No, morat će pričekati do petka i nadati se da Perišić neće prihvatiti ponudu Intera.