Rodgers je od Celtica stvorio pravu mašinu, ali otočki stroj na japanski pogon ima jednu manu

Dinamo u utorak od 18:45 dočekuje škotskog velikana Celtic u utakmici u kojoj obje momčadi love tri boda koja bi mogla biti ključna u borbi za prolaz u narednu rundu Lige prvaka.

Celtic ove sezone izgleda zastrašujuće. U domaćem su prvenstvu na 43 od mogućih 45 bodova, jedini su remi upisali protiv Aberdeena prije dva mjeseca. Tada su odigrali 2:2 i primili polovicu svojih golova u domaćem prvenstvu. U preostalih 14 utakmica primili su tek dva pogotka. Niti u Ligi prvaka ne stoje loše, dobili su Slovan i Leipzig, remizirali s Bruggeom i Atalantom te jedini svoj poraz u sezoni upisali u Dortmundu kada ih je Borussia deklasirala sa 7:1. Ako se moramo uhvatiti za nešto što muči Celtic, onda bi ti bila gostujuća forma u europskim natjecanjima. Celtic je posljednji put na gostovanju u Ligi prvaka u rujnu 2017. kada su u Bruxellesu svladali Anderlecht s 0:3. Od tada su u najelitnijem klupskom natjecanju odigrali 10 utakmica u gostima i nisu pobijedili niti jednu. Ove sezone su teško stradali u Dortmundu i odigrali 0:0 s Atalantom u Bergamu. I oni na Dinamo gledaju kao na najbolju priliku da se taj post prekine.

JAPANSKA TRKA I OTOČKI TEMPO UBITAČNA SU KOMBINACIJA

Celtic igra odlično pod Brendanom Rodgersom koji se u ljeto 2023. vratio u Celtic i nakon početne prilagodbe stvorio pravu mašinu. Rodgers je nastavio sa svojim idejama koje su prolazile u prvom mandatu u Celticu kao i u Liverpoolu i Leicesteru. Sjevernoirac voli igrati na posjed, s vrlo agresivnim napadima uglavnom preko krila te visokim presingom po izgubljenoj lopti. Celtic ima i odlične igrače za to jer prednji trojac, najčešće Kuhn-Furuhashi-Maeda igra vrlo brzo, potentno i agresivno. Uz Furuhashija i Maedu, tu je i treći Japanac, Hatate i njih trojca odlično su se uklopli u otočki ritam nogometa. Dinamova zadnja linija bit će na velikim mukama zaustaviti japansku trku s otočkim tempom igre. Tu je i iskusni Callum McGregor koji je godinama u Celticu i na poziciji osmice radi odličan posao u osvajanju prostora driblingom ili loptom prema napadačima. Celtic će, bez sumnje, pokušati odmah nametnuti svoj jaki ritam, ali ima jedna stvar koju Dinamo itekako može iskoristiti.

Radi se o tranziciji. Naime, upravo je to najslabija točka Rodgersove momčadi, a dobro znamo kako Bjelica to zna iskoristiti. U Celticovom presingu sudjeluju i stoperi koji iskaču iz zadnje linije te to ostavlja dosta prostora protivnicima iza stopera, a i bekovi su slabiji u obrani, posebice što se tiče izolacije 1 na 1, tu bi Dinamo mogao iskoristiti driblerske sposobnosti Baturine i Pjace. Kada Celticov presing padne intenzitetom Dinamo bi ih mogao kazniti iz tranzicije kako je to već uobičavao raditi u Ligi prvaka. Na kraju krajeva, to i jest Bjeličina specijalnost.

