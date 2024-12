Kada Kulenović ne zabija, Dinamo ne pobjeđuje. Celtic je prava prilika za prekid suše

Dinamo je prije Celtica odigrao utakmicu domaćeg prvenstva protiv Slavena i ponovno nije došao do pobjede. Završilo je 1:1 i Modri su produbili krizu na pet utakmica bez pobjede. Dinamove navijače eventualno je mogla ohrabriti činjenica da je Dinamo stvorio dovoljno prilika za pobjedu, ali nije zabio.

Dvije velike prigode promašio je Dinamov najbolji strijelac Sandro Kulenović i vjerojatno vam je kroz glavu prošlo kako Kulenović nije postigao pogodak već pet utakmica, upravo tih pet koje Dinamo nije dobio. Posljednji svoj pogodak Kule je zabio Slovanu u Bratislavi kada je Dinamo došao do uvjerljive 4:1 pobjede i da vam je netko rekao da Dinamo do sljedeće utakmice u Ligi prvaka neće znati za pobjedu, a Kule za gol, vjerojatno biste tog nekog glasno opsovali. Ispalo je tako, zaredale su se ozljede, došlo je do krize rezultata, a Kule je utonuo u golgeterski post. Velika prilika promašena u Gorici nakon čega su Turopoljci zabili za vodstvo kao da je "presjekla" Kuletovu dobru formu. Uslijedile su utakmice protiv Rijeke, Borussije (ušao u 62. minuti) i Hajduka u kojima Sandro nije uputio udarac u okvir pa onda nesretni Belupo protiv kojeg je Dinamov golgeter promašio dva "mrtvaca". Osnovna logika nam govori, kada je stao Kule sa svojim pogocima, stao je i Dinamo sa svojim pobjedama.

Nije Kule jedini koji je stao s dobrom formom, tu je i Martin Baturina koji je oduševljavao Europu u utakmicama Lige prvaka, a onda se "ohladio" i utonuo u krizu skupa s cijelom momčadi. Nema bolje prilike od ove protiv Celtica da se sve vrati na pobjednički kolosijek. Ponovno Liga prvaka, ponovno prilika da Bjelica pokaže kakav je majstor za ove utakmice u koje ulazi kao autsajder, prilika za Baturinu i Kuleta da se vrate dobrim predstavama. Jedno je sigurno, ako Kulenović zabije, Dinamo će pobijediti, a to vrlo vjerojatno znači prolazak u play-off, prezimljavanje u Europi i još dvije povijesne utakmice. Kule je već više puta u karijeri začepio kritičarima usta, Celtic mu je nova velika prilika za to.

POGLEDAJTE VIDEO: Pjaca uoči Celtica: 'Bilo bi lijepo kada bi pobijedili i sutra, ne mora biti hat-trick'

