Pogledajte kakve su Dinamove šanse za prolaz i zašto je utakmica protiv Celtica krucijalna

Dinamo u utorak od 18:45 dočekuje Celtic na Maksimiru u krucijalnoj utakmici za Modre u ovosezonskoj Ligi prvaka. Za Dinamo je ovo prva od tri preostale meč lopte, a ujedno i najbolja. Nakon Celtica slijede Arsenal u Londonu i Milan doma tako da je ovo najbolja prilika Dinamu da dođe do 10 bodova.

Da objasnimo što znači tih 10 bodova opet će nam pomoći X profil Football Meets Data koji se bavi analitikom u nogometu. Prema njihovim izračunima i simulacijama, Dinamo s 10 bodova ima 85 % šanse za plasman među 24 ekipe i prolaz u play-off rundu Lige prvaka. Remi bi Dinamo doveo do osam bodova i zadržao bi šanse na 35 % dok bi u slučaju poraza Dinamove šanse bile na mizernih 18 %. S obzirom na to da je gol-razlika vrlo važna, gore navedeni postotci su validni u slučaju minimalne pobjede ili poraza. S većom pobjedom one eksponencijalno rastu, odnosno u slučaju poraza, padaju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

10 bodova ne mora biti dovoljno, ali pobjeda je zato gotovo imperativ. S pobjedom bi Dinamo lakše disao i čekao što će se dogoditi u ostalim utakmicama u ova tri kola, a dodatnim bodom u preostale dvije utakmice riješio bi sve dileme jer 11 bodova je 100 posto dostatno za top 24. Do tih 11 bodova može doći Celtic već na Maksimiru u slučaju pobjede. Škoti su u nešto boljoj poziciji od Dinama jer imaju nakon Maksimira domaću utakmicu s Young Boysima i gostujuću s Aston Villom. Prije Dinama, model koji koristi Football Meets Data cijeni Celticove šanse za prolazom na čak 94 %.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Pjaca uoči Celtica: 'Bilo bi lijepo kada bi pobijedili i sutra, ne mora biti hat-trick'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa