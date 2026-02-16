FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POVRATAK KUĆI /

Švicarci doveli stopera koji je dugo bio velika želja Dinama

Švicarci doveli stopera koji je dugo bio velika želja Dinama
×
Foto: Icon Sport/ddp USA/Profimedia

Stoper je bio na meti hrvatskog kluba u trenutku dok je bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić i dalje obnašao neformalnu funkciju savjetnika

16.2.2026.
18:48
Sportski.net
Icon Sport/ddp USA/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Švicarski stoper bosanskohercegovačkog podrijetla, Bećir Omeragić, dugo je bio želja Dinama. Navodno su Modri stopera, čiji je veliki zagovaratelj bio Zdravko Mamić, pokušali dovesti nekoliko puta, ali to im nije pošlo za rukom.

Omeragić je umjesto u Dinamo iz Young Boysa prešao u francuski Montpellier te se ondje zadržao dvije i pol sezone. Prošle je godine s Francuzima ispao u drugu ligu, a sada se vratio u Švicarsku i potpisao za tamošnjeg velikana Basel. U Baselu će ga dočekati druga velika želja Dinama – Marin Šotiček, dok je nešto ranije klub napustio čovjek kojeg Omeragić mjenja - Adrian Leon Barišić. Barišić je bivši stoper Osijeka koji je također nekoliko puta bio blizu potpisa za Dinamo.

POGLEDAJTE VIDEO: Vonn se javila iz bolničkog kreveta i otkrila svoje zdravstveno stanje

Bećir OmeragićBasel
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx