Švicarci doveli stopera koji je dugo bio velika želja Dinama

Švicarski stoper bosanskohercegovačkog podrijetla, Bećir Omeragić, dugo je bio želja Dinama. Navodno su Modri stopera, čiji je veliki zagovaratelj bio Zdravko Mamić, pokušali dovesti nekoliko puta, ali to im nije pošlo za rukom.

Omeragić je umjesto u Dinamo iz Young Boysa prešao u francuski Montpellier te se ondje zadržao dvije i pol sezone. Prošle je godine s Francuzima ispao u drugu ligu, a sada se vratio u Švicarsku i potpisao za tamošnjeg velikana Basel. U Baselu će ga dočekati druga velika želja Dinama – Marin Šotiček, dok je nešto ranije klub napustio čovjek kojeg Omeragić mjenja - Adrian Leon Barišić. Barišić je bivši stoper Osijeka koji je također nekoliko puta bio blizu potpisa za Dinamo.

