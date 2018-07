SVI ŽELE U NEDJELJU U MOSKVU: Navijači poludjeli za kartama, sprema se sedam chartera iz Zagreba

Čeka nas veliko finale Svjetskog prvenstva između Hrvatske i Francuske

Potražnja iz Hrvatske za ulaznicama za finale nogometnog SP-a u Moskvi znatno je veća od službeno odobrenog broja ulaznica za Hrvatsku, a veća je i potražnja od ponude letova do Moskve, te će za Moskvu iz Zagreba u subotu i nedjelju poletjeti najmanje sedam chartera s oko 1500 navijača, doznaje se iz domaćih turističkih agencija.

IVAN RAKITIĆ EUFORIČNO NAJAVIO NEDJELJNO FINALE: ‘Ukoliko žena odobri, na čelo ide tetovaža prvaka svijeta!’

Prema informacijama iz najvećih domaćih agencija, koje organiziraju charter vikend letove za Moskvu i prodaju i avio karte raznih zrakoplovnih kompanija za izravne i neizravne letove do Moskve, upita navijača hrvatskih nogometaša iz Hrvatske i BiH za letove ima jako puno.

‘Upita ima jako puno’

“Upita za sve letove prema Moskvi zbog finala nogometnog SP-a zadnjih par dana ima jako puno, i od korporativnih klijenata i od privatnih osoba, no zadnja će faza, tj. prodaja uvelike ovisiti o ulaznicama. Navijači, pa i mi u agencijama, naime u petak svi pomalo nestrpljivo očekujemo objavu HNS-a oko puštanja u prodaju zadnjeg, dodatnog kontingenta ulaznica za finale za navijače iz Hrvatske”, ističu iz agencije Atlas.

Oni će, kako dodaju, u nedjelju imati charter iz Zagreba, koji se vraća nakon finalne utakmice Hrvatske i Francuske, a taj je let manje-više rezerviran, odnosno finalne potvrde ovise donekle i o ulaznicama. Cijena tog povratnog leta, s transferima do stadiona i nazad do zračne luke u Moskvi, iznosi oko 12 tisuća kuna, čemu još treba dodati oko 900 kuna za obvezne zrakoplovne i sigurnosne pristojbe.

‘Čak i manje zainteresirani za nogomet kreću na put u Moskvu’

“Osim za taj charter, prodajemo i letove za Moskvu na raznim redovnim avio linijama, a cijene su svugdje, sukladno i očekivanjima, višestruko porasle i slobodan broj mjesta je mali. Cjelokupna euforija i činjenica da je ovo dio povijesti, ipak čak i generalno manje zainteresirane za nogomet navodi da krenu na put u Moskvu”, ocjenjuju u Atlasu.

Četiri chartera za Moskvu iz Zagreba za vikend planira i agencija Ban Tours, službena agencija Hrvatskog nogometnog saveza (HNS), koja je, kako se doznaje, prodala svih oko tisuću mjesta, od kojih je gotovo 500 samo na jednom charteru, koji će letjeti u nedjelju, a s kojima je sličan broj navijača već letio i na polufinalnu utakmicu Hrvatske. Riječ je o jednom od najvećih putničkih zrakoplova koji je sletio na neku hrvatsku zračnu luku, Boeingu 777-300 ER, koji je Ban Tours zakupio.

Croatia Airlines nema direktne letove za Moskvu

Poslovnu suradnju s turističkim agencijama ostvario je i nacionalni zračni prijevoznik Croatia Airlines, iznajmivši agencijama za vikend dva chartera, na kojima je ukupno oko 300 mjesta. Sama Croatia Airlines nema izravne letove za Moskvu, niti ih je uvodila tijekom SP-a u nogometu, nego je iznajmljivala zrakoplove agencijama za charter letove.

“Tijekom trajanja SP-a u Rusiji, od 12. lipnja do 12. srpnja ukupno smo agencijama iznajmili 13 chartera, koji su letjeli prema gradovima u Rusiji gdje je igrala Hrvatska, a s ova dva zadnja njihov se broj penje na ukupno 15. Zrakoplove smo agencijama davali u zakup u skladu s našim obvezama s obzirom da su lipanj i srpanj vrijeme već intenzivne turističke sezone i povećanog letenja i naših zrakoplova”, kažu iz Croatia Airlinesa.

Oko 9000 kuna za povratni let

Aviona i letova bi prema potražnji za Rusiju moglo biti i više, no, kako objašnjava predsjednik uprave pulske agencije Uniline Boris Žgomba, na europskom tržištu vlada nedostatak slobodnih zrakoplova i jako je teško usred ljeta i turističke sezone naći zakup. No, i oni najavljuju dva vikend chartera za Moskvu, a putovanja u Moskvu organiziraju i druge agencije, s opcijama sa ili bez noćenja, pri čemu se cijene kreće od oko 9.000 kuna za povratni let, pa do 11,5 i više tisuća kuna za aranžmane sa jednim, dva ili više noćenja.

Sve ponude su bez ulaznica

Sve ponude agencija su bez ulaznica, čije se cijene, prema neslužbenim informacijama iz sportskih i navijačkih krugova, za finalnu utakmicu u Moskvi na stadionu Lužnjiki, čiji je kapacitet oko 80 tisuća mjesta, kreću od oko 3.000 kuna, što je jedna od najnižih redovnih cijena ulaznica, do čak oko 10 tisuća eura ‘na crno’ za VIP lože s dodatnim uslugama.