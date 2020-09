PIRLO I TUDOR ODLIČNO KRENULI U OBRANU NASLOVA: Svi pričaju o potezu koji su povukli, tome se nitko nije nadao

Talijanski nogometni prvak Juventus ušao je u novu sezonu današnjom 3:0 pobjedom protiv Sampdorije.

Bio je to prvi službeni nastup torinske “Stare Dame” pod vodstvom novog trenera Andrea Pirla i njegovog pomoćnika Igora Tudora, a zanimljivo njegov kolega na suprotnoj strani Claudio Ranieri je ubilježio 400. trenerski nastup u Serie A. Debitirao je prije 29 godina na klupi Cagliarija. Rekorder je bivši trener Rome, Napolija, Bologne i niza drugih klubova, Carlo Mazzone sa 792 ligaške utakmice.

Pirlo je imao dosta problema sa sastavom. Izvan stroja su Paulo Dybala, Matthijs de Ligt, Alex Sandro i Federico Bernardeschi, Gonzalo Higuain napušta klub, a transfer Edina Džeke iz Rome se zakomplicirao.

Stoga su priliku u prvom sastavu iznenađujuće dobili Weston McKennie, Dejan Kuluševski i Gianluca Frabotta. Bio je to potez Pirla, Turdora i stručnog stožera kojem se nitko nije nadao, odnosno malo je onih koje ovo nije iznenadilo.

Kuluševski je iskoristio priliku i u 13. minuti je doveo Juve u prednost (OVDJE pogledajte gol), a pobjedu je potvrdio Leonardo Bonucci u 78. minuti. Do kraja utakmice među strijelce se upisao i Cristiano Ronaldo u 89. minuti. OVDJE pogledajte taj trenutak.

Za spomenuti kako je Kuluševski, 20-godišnji nogometaš, tako je zabio u svom debiju za Staru damu.

