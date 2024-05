Gabriel Batistuta svakom je nogometnom zaljubljeniku među prvim imenima koje će ispaliti na pitanje o najboljim i najdražim napadačima.

Legendarni Argentinac bio je pojam u 90-ima na nogometnim terenima, no i njegov privatni život dosta se razlikovao od tadašnjih, ali i današnjih, zvijezda.

Nakon Newell's Old Boysa gdje počeo kao klinac igrao je i za River Plate i za Boca Juniorse, a onda otišao u Europu gdje je od 1991. do 2000. za Fiorentinu zabio 168 golova. Odigrao je nakon toga i tri godine u dresu Rome gdje je osvojio i svoj jedini naslov prvaka, a mnogi ga pamte i kao igrača koji je 'igrao za raju'. Novac mu nije bio najvažnija stvar na svijetu, a to pokazuje i u današnje vrijeme.

Gabriel Batistuta i Zvonimir Boban.

Popularni Batigol svoju je današnju ženu Irinu Fernandez upoznao kad je imao samo 19 godina, kada je upao na njenu proslavu 15. rođendana. Vjenčali su se prije odlaska u Europu, a zajedno imaju četiri sina koje se Batistuta trudi ne razmaziti.

Čuveni 55-godišnji Argentinac koji je s 56 postignutih pogodaka drugi najbolji strijelac u povijesti argentinske reprezentacije ne želi im kupovati i poklanjati stvari već se trudi da oni sami zarađuju i tako cijene svoju imovinu.

'Dajem im dostojanstvo'

"Moj sin, Joaquin fadi u fotokopiraoni. Ljudi često kažu 'Batistutin sin radi u fotokopiraoni' kao da radi nešto sramotno i što nije dostojno života. No, za mene to što moja djeca rade znače da im dajem dostojanstvo. Mogao bih mu kupiti Ferrari, ali ne znam bi li se osjećao sretnim i ne znam koliko bi ta sreća trajala. Jer kad uđu u taj auto znaju da nije njihov", objasnio je Batistuta pa dodao:

"Razumijem da nemaju isti užitak kada voze 'normalan' auto, ali barem će sebi reći: 'Imam ovaj auto jer sam ga zaslužio.", objasnio je Batigol.

Foto: AFP Batistuti se posrećilo dvaput u istom danu jer je imao priliku biti na fotografiji i s, pokazat će se kasnije, najboljim strijelcem SP-a Davorom Šukerom.

I nije argentinski heroj samo 'pusta priča'. Zanimljivo je istaknuti da se prije desetak godina i sam bavio stočarstvom te je imao svoju farmu ovaca kako bi pobjegao od očiju javnosti.

Za vrijeme karijere imao je teških problema s ozljedama koljena. U jedan zglob mu je ugrađena i metalna proteza. Danas ovaj 55-godišnjak uglavnom vodi miran i lagodan život u društvu najdražih osoba, a imovinu mu argentinski mediji procjenjuju na oko 200 milijuna dolara.