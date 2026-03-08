Svi komentiraju objavu Dinama nakon velike pobjede: 'Kao Jacques Houdek dormeo nadmadrac'

Nogometaši Dinama u velikom su derbiju 25. kola HNL-a kao gosti na Poljudu svladali Hajduk 3:1 te tako povećali svoju prednost na vrhu ljestvice na 10 bodova u odnosu na najvećeg rivala, a do kraja sezone ostalo je za odigrati po još 11 utakmica.

Sva četiri pogotka postignuta su u daleko sadržajnijem prvom poluvremenu. Dinamo je mnogo bolje krenuo u dvoboj i pogocima Mihe Zajca (7) i Gabrijela Vidovića (11) stigao do prednosti od 2:0. Rokas Pukštas (29) je vratio Hajduk u igru, ali Mounsef Bakrar (38) je i prije odlaska na poluvrijeme vratio prednost od dva gola za goste.

Plavi su odmah nakon utakmice objavili grafiku s rezultatom uz kratak opis: "Nadmoćniji suparnik!", a to je izazvalo i brojne komentare.

"Dinamo zagazio Hajduka kao Jacques Houdek dormeo nadmadrac", "Lakše nego Kurilovec", "Malo jači trening", "Šampanjac na hlađenje", samo su neki od komentara uz dodatak nekoliko 'recepata za fritule'.

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte prekrasan veliki mural u podvožnjaku Vijesnika posvećen braniteljima