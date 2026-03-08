FREEMAIL
'LAKŠE NEGO KURILOVEC' /

Svi komentiraju objavu Dinama nakon velike pobjede: 'Kao Jacques Houdek dormeo nadmadrac'

Svi komentiraju objavu Dinama nakon velike pobjede: 'Kao Jacques Houdek dormeo nadmadrac'
Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Navijači Plavih ostavili su i brojne recepte za fritule

8.3.2026.
17:46
Sportski.net
Sime Zelic/PIXSELL
Nogometaši Dinama u velikom su derbiju 25. kola HNL-a kao gosti na Poljudu svladali Hajduk 3:1 te tako povećali svoju prednost na vrhu ljestvice na 10 bodova u odnosu na najvećeg rivala, a do kraja sezone ostalo je za odigrati po još 11 utakmica.

Sva četiri pogotka postignuta su u daleko sadržajnijem prvom poluvremenu. Dinamo je mnogo bolje krenuo u dvoboj i pogocima Mihe Zajca (7) i Gabrijela Vidovića (11) stigao do prednosti od 2:0. Rokas Pukštas (29) je vratio Hajduk u igru, ali Mounsef Bakrar (38) je i prije odlaska na poluvrijeme vratio prednost od dva gola za goste.

Plavi su odmah nakon utakmice objavili grafiku s rezultatom uz kratak opis: "Nadmoćniji suparnik!", a to je izazvalo i brojne komentare. 

"Dinamo zagazio Hajduka kao Jacques Houdek dormeo nadmadrac", "Lakše nego Kurilovec", "Malo jači trening", "Šampanjac na hlađenje", samo su neki od komentara uz dodatak nekoliko 'recepata za fritule'. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by GNK Dinamo (@gnkdinamo)

DinamoHnlHajduk
