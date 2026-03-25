Svi jedva čekamo vidjeti kako će se Dalićeva Hrvatska suprotstaviti Kolumbiji i Brazilu

Hrvatska nogometna reprezentacija privikava se na Orlando u kojem je čekaju dvije zahtjevne prijateljske utakmice protiv Kolumbije i Brazila. A za uvod u spektakl pobrinuli su se bivši suigrači iz Real Madrida, a sada rivali - Luka Modrić i Casemiro.

"Dečki, dajte! Majko mila!"

Bivši suigrači iz Real Madrida, a sada rivali.

"Kako si, prijatelju?"

Luka Modrić i Casemiro. U zagrljaju. Sa zanimljivim darovima.

"Ovo je dar za tebe. Ali, moraš igrati za nas."

Brzo su izazvali nostalgiju. Jer godinama su činili neraskidiv tandem u kraljevskom veznom redu. Zajedno su osvojili sve što se moglo osvojiti.

"Još jedna bitka sa starim prijateljem. Vidimo se u utorak! Hvala ti, brate! Sretno!"

I bila je to savršena najava jedne od najiščekivanijih prijateljskih utakmica uoči Svjetskog prvenstva. I Brazilci i Vatreni privikavaju se na Orlando.

"Srećom ja nisam morao puno putovati. Meni je puno bliže nego ostalim dečkima. A dobro, teško je malo, dugačak je put, ali mislim da ima dovoljno vremena do utakmica da se odmore. Najvažniji je dobar san i što prije se prilagoditi na vremensku razliku", rekao je Petar Musa.

Penali u uspomeni

Dvoboj Hrvatske i Brazila privlači ogromnu pažnju. Mnogi ga vide kao revanš za dramatično četvrtfinale Svjetskog prvenstva u Katru 2022., kada su Vatreni nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca izbacili favorizirani Brazil, a njihove zvijezde ostavili u suzama.

"Bio sam 2022. u Omišu u jednom kafiću gledao utakmicu i navijao i naravno uspomene još ostaju s tih penala", rekao je Karlo Letica.

Sada, 2026. dva od tri hrvatska vratara čekaju na svoj debi u dresu Vatrenih. I Karlo Letica koji ima odličnu sezonu u švicarskoj Lausanne. I Ivor Pandur koji se s Hull Cityjem bori za ulazak u englesku Premier ligu.

"Mislim da je ovo baš jedna velika predivna šansa da se testiramo protiv najbolji. I mislim da svatko ovdje vjeruje da se možemo nadmetati s bilo kim. Mislim da su svi uzbuđeni", rekao je Ivor Pandur.

Brazilskim i kolumbijskim vratima prijetit će dobro raspoloženi hrvatski napadači. Među njima i Petar Musa koji je sjajno otvorio novu sezonu američkog MLS-a. U dresu Dallasa u pet utakmica zabio je šest golova. Može li tu formu prenijeti i u reprezentaciju?

"Motivirano ulazimo u te dvije utakmice koje neće biti lagane. Dat ćemo sve od sebe da vidimo gdje smo i što smo. Ima još puno, ali i malo vremena do Svjetskog", poručio je Musa.

Prvenstvo starta za 77 dana. A svi jedva čekamo vidjeti kako će se Dalićeva Hrvatska suprotstaviti neugodnoj Kolumbiji i Ancelottijevom Brazilu.

Standings provided by Sofascore

