Posljednje odigrano, 10., kolo Prve hrvatske nogometne lige donijelo je pobjede Dinama, Osijeka, Rijeke i Hajduka, a svoja razmišljanja o cijelom kolu iznijeli su bivši sudac, a sada sudački ekspert Mario Strahonja i bivši nogometaš Mario Carević u HRT-ovoj emisiji Stadion.

"Velika četvorka se izdvojila na tablici, tako da će biti zanimljivo do samog kraja", rekao je na početku Carević te posvetio pažnju "ljepotici kola", u kojoj je Rijeka s 4:3 pobijedila Goricu i zasjela na čelo tablice.

Ljepotica kola, to je utakmica zbog koje volimo dobri, stari HNL. Za nas gledatelje je bilo interesantno, ali treneri moraju biti nezadovoljni što su im momčadi primile tri, odnosno četiri gola. No koliko uzbuđenja u završnici, prekrasno.

Potom se Carević osvrnuo na pobjedu Dinama nad Slaven Belupom (4:1) i Hajduka nad Lokomotivom (1:0).

"Dinamova pobjeda je rutinska, 4:1, no do prvog primljenog gola je igrao jako dobro, imali su i jednu dobru šansu, no protiv Dinama treba igrati iznad svojih limita. Hajduk je dominirao, no bez šansi, a Lokomotiva je na momente bila stvarno opasna. Mislim ipak da je Hajduk bio bolji za jedan gol", rekao je Carević.

'To se često događa između 10. i 13. kola'

Potom je riječ preuzeo HRT-ov sudački ekspert Mario Strahonja koji je priznao da suđenje nije bilo idealno.

"Suđenje nije bilo na nivou kakvog priželjkujemo, no rekao bih da je to bila jedna 'crna zona' koja se dogodila ne samo sucima nego i općenito sportašima kakve se često događaju između 10. i 13. kola. Suci se pripremaju 30-ak dana prije prvenstva, kreće prvenstvo, tada je važno pokazati smjer, onda dolazi kratka "crna zona", događaju se i u drugim ligama, nadam se da će suci kroz novi seminar krenuti nabolje", rekao je Strahonja koji je potom ustvrdio da je trebao biti dosuđen penal za Goricu u trećoj minuti sudačke nadoknade utakmice s Rijekom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

" Trebao je biti kazneni udarac. Vidljivo je da je došlo do udaranja po listu igrača, s pravom je reagirao sudac iz VAR sobe, no došlo je do pada koncentracije. Vjerujem da će ovo dati dodatan podražaj da odluke ubuduće budu ispravnije", poručio je Strahonja.