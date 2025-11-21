Moskva kreće u ofenzivu: Rusija navodno želi organizirati vlastiti Mundijal

Dok cijeli nogometni svijet odbrojava posljednje mjesece do početka Svjetskog prvenstva 2026., Rusija koja je suspendirana iz svih FIFA i UEFA natjecanja, navodno priprema najkontroverzniji potez u svojoj nogometnoj povijesti: organizaciju paralelnog Svjetskog prvenstva.

Ako bi se taj projekt zaista realizirao, radilo bi se o presedanu koji bi pomaknuo granice međunarodnog sporta i otvorio pitanja kakva nogomet dosad nije vidio.

Nakon invazije na Ukrajinu, FIFA i UEFA izbacile su ruske klubove i reprezentacije iz svih natjecanja. Nacionalna momčad od tada igra isključivo prijateljske susrete protiv ne-UEFA reprezentacija, bez mogućnosti nastupa na Europskom prvenstvu i bez kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026.

U posljednje tri godine Rusija je ostala neporažena u 21 prijateljskoj utakmici, ali protivnici su varirali od Irana i Katara do Bruneja i Kube, što najbolje opisuje njezin neobičan i ograničen natjecateljski kontekst.

Povijesno gledano, Rusija (i bivši SSSR) nastupila je na 11 Svjetskih prvenstava, bila je treća 1966., a kao domaćin 2018. stigla je do četvrtfinala. Upravo zato njezina trenutna izolacija djeluje još dramatičnije.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Prema izvještajima stranih medija, Ruski nogometni savez navodno razmatra organizaciju međunarodnog turnira koji bi se održao paralelno sa SP-om 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Turnir bi bio ograničen na reprezentacije koje se nisu kvalificirale na Svjetsko prvenstvo, trajao bi nekoliko tjedana, igrao bi se na četiri stadiona korištena na SP-u 2018., uključivao bi između 8 i 12 reprezentacija.

Mediji navode niz reprezentacija koje navodno razmatraju poziv ili se spominju kao potencijalni sudionici: Rusija, Srbija, Grčka, Peru, Čile, Venezuela, Kamerun, Nigerij, Kina, Armenija

Popis nije služben i mnoge reprezentacije takav bi poziv teško prihvatile zbog političkih posljedica.

Iako vijest izaziva globalnu pozornost, nekoliko problema ostaje nerješeno: Sudjelovanje država nije zajamčeno jer mnoge noge bi zemlje riskirale diplomatske posljedice ako bi prihvatile poziv u Rusiju dok traje FIFA-ina suspenzija. Terminski kaos koji pokazuje kako bi se turnir održavao paralelno s pravim Svjetskim prvenstvom, a reprezentacije bi bile bez svojih igrača koji igraju u klubovima tijekom ljeta, a televizijska prava bila bi ogromna prepreka.

FIFA bi mogla dodatno sankcionirati reprezentacije ili saveze koji sudjeluju u “paralelnom” natjecanju. Ruski savez nije potvrdio ni demantirao vijest, što dodatno pojačava misterij.

POGLEDAJTE VIDEO: Europski giganti pred novim šokom? Ždrijeb doigravanja otkrio brutalne parove