FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
presedan /

Moskva kreće u ofenzivu: Rusija navodno želi organizirati vlastiti Mundijal

Moskva kreće u ofenzivu: Rusija navodno želi organizirati vlastiti Mundijal
×
Foto: Peter Schatz/alamy/profimedia

Prema izvještajima stranih medija, Ruski nogometni savez navodno razmatra organizaciju međunarodnog turnira koji bi se održao paralelno sa SP-om 2026

21.11.2025.
10:39
Sportski.net
Peter Schatz/alamy/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dok cijeli nogometni svijet odbrojava posljednje mjesece do početka Svjetskog prvenstva 2026., Rusija koja je suspendirana iz svih FIFA i UEFA natjecanja, navodno priprema najkontroverzniji potez u svojoj nogometnoj povijesti: organizaciju paralelnog Svjetskog prvenstva.

Ako bi se taj projekt zaista realizirao, radilo bi se o presedanu koji bi pomaknuo granice međunarodnog sporta i otvorio pitanja kakva nogomet dosad nije vidio.

Nakon invazije na Ukrajinu, FIFA i UEFA izbacile su ruske klubove i reprezentacije iz svih natjecanja. Nacionalna momčad od tada igra isključivo prijateljske susrete protiv ne-UEFA reprezentacija, bez mogućnosti nastupa na Europskom prvenstvu i bez kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026.

U posljednje tri godine Rusija je ostala neporažena u 21 prijateljskoj utakmici, ali protivnici su varirali od Irana i Katara do Bruneja i Kube, što najbolje opisuje njezin neobičan i ograničen natjecateljski kontekst.

Povijesno gledano, Rusija (i bivši SSSR) nastupila je na 11 Svjetskih prvenstava, bila je treća 1966., a kao domaćin 2018. stigla je do četvrtfinala. Upravo zato njezina trenutna izolacija djeluje još dramatičnije.

Prema izvještajima stranih medija, Ruski nogometni savez navodno razmatra organizaciju međunarodnog turnira koji bi se održao paralelno sa SP-om 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Turnir bi bio ograničen na reprezentacije koje se nisu kvalificirale na Svjetsko prvenstvo, trajao bi nekoliko tjedana, igrao bi se na četiri stadiona korištena na SP-u 2018., uključivao bi između 8 i 12 reprezentacija.

Mediji navode niz reprezentacija koje navodno razmatraju poziv ili se spominju kao potencijalni sudionici: Rusija, Srbija, Grčka, Peru, Čile, Venezuela, Kamerun, Nigerij, Kina, Armenija

Popis nije služben i mnoge reprezentacije takav bi poziv teško prihvatile zbog političkih posljedica.

Iako vijest izaziva globalnu pozornost, nekoliko problema ostaje nerješeno: Sudjelovanje država nije zajamčeno jer mnoge noge bi zemlje riskirale diplomatske posljedice ako bi prihvatile poziv u Rusiju dok traje FIFA-ina suspenzija. Terminski kaos koji pokazuje kako bi se turnir održavao paralelno s pravim Svjetskim prvenstvom, a reprezentacije bi bile bez svojih igrača koji igraju u klubovima tijekom ljeta, a televizijska prava bila bi ogromna prepreka.

FIFA bi mogla dodatno sankcionirati reprezentacije ili saveze koji sudjeluju u “paralelnom” natjecanju. Ruski savez nije potvrdio ni demantirao vijest, što dodatno pojačava misterij.

POGLEDAJTE VIDEO: Europski giganti pred novim šokom? Ždrijeb doigravanja otkrio brutalne parove

Sp 2026.Ruska Nogometna ReprezentacijaBricsNogometno Prvenstvo
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
presedan /
Moskva kreće u ofenzivu: Rusija navodno želi organizirati vlastiti Mundijal