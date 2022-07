Hrvatski prvak, zagrebački Dinamo, u utorak na gostovanju u Makedoniji igra uzvratnu utakmicu 2. pretkola Lige prvaka protiv Škupija.

Prvi susret, odigran prije tjedan dana na Maksimiru, završen je rezultatom 2:2. Goste je u prednost doveo Queven (25), poravnao je kapetan Dinama Arijan Ademi (44), da bi vodstvo domaćima donio Bruno Petković (86), ali konačnih 2-2 postavio je Renaldo Cephas (89).

Bila je to siromašna utakmica u kojoj Dinamo nije uspijevao probiti čvrstu obranu Škupija. Protok lopte kod momčadi Ante Čačića bio je vrlo spor, pa su gosti lakoćom zatvarali sve prilaze svom golu. S druge strane, Škupi se orijentirao na pokušaje iz protunapada.

Uoči uzvratne utakmice između dinama i Škupija porazgovarali smo s bivšim hrvatskim reprezentativcem i igračem Modrih, a sada trenerom trećeligaša Karlovca, Igorom Pamićem.

Naš sugovornik na početku se osvrnuo na prvu utakmicu, koja je označena kao veliki debakl Dinama na Maksimiru.

"Ne smijemo samo govoriti o jednoj momčadi, bez obzira na to što je Dinamo favorit. S druge strane postoji i protivnik koji je u Maksimiru pokazao da je organiziran i može biti opasan na širem prostoru, preko krila gdje su njihovi igrači bili dominantni taj dan. OK, Dinamo nije dominirao, ali razlog za to je i Škupi koji je drugi dio prvog poluvremena odigrao jako dobro."

"Dobro su kontrolirali igru i uspavali su Dinamo i tu je bio najveći problem. U drugom poluvremenu Dinamo je digao ritam, moglo je to i završiti pobjedom. Dinamo nije bio pravi, to se ne može reći, ali Škupi je iznenadio, uspjeli su usporiti Dinamo", rekao je Pamić pa se osvrnuo na poteze trenera Modrih Ante Čačića, koji je susret počeo bez jedne od najvećih zvijezda i ponajboljeg igrača Mislava Oršića:

"Što god da je trener napravio taj dan, rezultat nije išao u prilog, znači da se nije napravilo dobro. Morao je i Šutalo izaći tijekom utakmice, događale su se stvari koje nisu bile planirane. Bilo bi nekorektno isticati pojedince. Svi znamo da je Dinamo bolji i to će trebati dokazati u uzvratu."

"Dinamo je kvalitetniji. U Makedoniji moraju dominirati, držati loptu u nogama i doći će do pobjede", zaključio je Pamić.