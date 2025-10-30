Što će promjena trenera donijeti Osijeku? 'Ne može biti Rožman tako loš, a Sopić donosi jednu stvar'

Osijek je u srijedu, nakon 11 odigranih kola u novoj sezoni SHNL-a promijenio trenera. Simon Rožman je razriješen dužnosti, klupu je preuzeo Željko Sopić, a o situaciji u klubu s Opus Arene porazgovarali smo s legendarnim trenerom Ilijom Lončarevićem, koji je tijekom svoje dugačke karijere radio i u Osijeku.

Tijekom srijede rastali su se Osijek i Rožman nakon vrlo lošeg ulaska u novu sezonu Osječana. Trenutačno je Osijek na pretposljednjem mjestu ligaške ljestvice i ima isti broj bodova kao posljednji Vukovar 1991. Početkom tjedna Osijek je poražen 2-4 kod Rijeke što mu je bio treći prvenstveni poraz u nizu.

Trenersku karijeru Sopić je počeo u Rudešu, a potom je radio u drugoj momčadi Dinama i Sabahu. Tijekom 2022. i 2023. vodio je Goricu, a kroz 2023. i 2024. godinu bio je trener Rijeke. U ta dva kluba je ostavio najdublji pečat. Posljednji posao je obavljao u poljskom prvoligašu Widzewu iz Łódź​a gdje je radio od ožujka do kolovoza ove godine.

Razgovor s legendom

"Smatram da ne može biti Simon Rožman tako loš trener da jednu, pod navodnicima, dobru momčad dovede na predzadnje mjesto na tablici. Znači postoje tu neki drugi razlozi za to i, naravno, postoji eventualno nesnalaženje trenera da te razloge riješi, ako je moguće, naravno. Ima situacija gdje trener jednostavno ne može pronaći rješenje. I sad će se vidjeti da li će idući trener Sopić, koji je poznat po tome da radi i da može napraviti, reklo bi se, brze-brze zaokrete u karakteru momčadi ili barem prividnom karakteru momčadi."

"Vidjet ćemo je li ta momčad isključivo bila s tim rezultatom zbog trenera ili je za to ipak većim dijelom kriv roster igrača i tako dalje... To je teško reći, Rožman je samo jedna od nizu žrtava trenerskih koji nalete na takve stvari. Kao što sam i rekao, ne može se čovjek snaći u tome svemu i rezultat ga smjenjuje. Jer, rezultat je taj koji trenere dovodi i koji ih na koncu poslije i smjenjuje. To je tako. Nema tu puno priče", rekao je Lončarević na početku i dodao:

"Mislim da je Osijek što se tiče korektnosti prema treneru bio do kraja korektan. Svaki trener, koliko god mu teško to padne, mora shvatiti da je to to. Nisam kod Rožmana primijetio da on ima neke velike velike 'faličnosti', da se tako izrazim, ali očigledno nije našao načina na koji će riješiti momčad da postigne bolji rezultat."

U Osijeku priželjkuju da će ih promjena trenera izvaditi iz donjeg dijela ljestvice i vratiti u vrh, u borbu za pozicije koje vode u Europu.

"Sad ćemo vidjeti koliko ce Željko uspjeti. Koliko će mu trebati vremena da to pokrene, ja smatram da hoće sa svojim načinom sa svojom energijom i tako dalje. Na koncu, novi trener će donijeti novu energiju. Trener koji ima niz loših rezultata, njegova energija ne može vječno trajati. Znači, novi trener će to donijeti, unijeti u svlačionicu, na trening i vidjet će se koliko će se to, ako bude sreće, da se odmah osjeti na rezultatu. Znači da ipak se počnu osvajati bodovi. Onda Osijek može doći, uz korekcije u zimskom prijelaznom roku, gore visoko gdje bi objektivno trebao biti", zaključio je Lončarević.

