Jedan od Dinamovih senatora odbio produžiti ugovor: Na ljeto besplatno napušta klub?

Stefan Ristovski stigao je u Dinamo u veljači 2021. iz lisabonskog Sportinga i od tada se prometnuo u jednog od najvažnijih igrača Modrih. Sjajni Makedonac godinama je držao desnu stranu Dinamove obrane, bilo kao desni bek ili stoper. 33-godišnjak i ove je sezone jedan od ključnih igrača Dinama iako godine rade protiv njega. Nastupio je već u 31 utakmici ove sezone u svim natjecanjima, ali kako piše Germanijak, to bi mu mogli biti posljednje utakmice u plavom dresu.

Prema njihovim riječima, Dinamo je Ristovskom ponudio novi ugovor budući da mu sadašnji istječe u lipnju, no makedonski branič je to produženje odbio. Sigurno je da financijski uvjeti novog ugovora nebi bili na razini starog, a Ristovski bi vjerojatno morao pristati na manju minutažu u slučaju da se klub odluči pružiti šansu mlađim igračima na njegovoj poziciji poput talentiranog Noe Mikića. Za očekivati je kako će igrač i klub ponovno sjesti za pregovarački stol no Ristovski bi se vjerojatno morao odreći uloge vođe na terenu te zadržati samo onu lidera svlačionice u slučaju da želi ostati u klubu, iako nije nemoguće ni da ga napusti nakon četiri i pol godine vjernosti.

Foto: Luka stanzl/PIXSELL

Makedonski branič s Dinamom je uzeo četiri naslova prvaka Hrvatske te se trenutno bori za peti. Osvojio je s Plavima i dva hrvatska kupa, a ukupno je za Dinamo odigrao 177 utakmica te zabio sedam i namjestio 19 golova. Za reprezentaciju Sjeverne Makedonije odigrao je 81 utakmicu.

POGLEDAJTE VIDEO: Dalić objasnio situaciju o povratku Livaje: 'Sa svoje strane sam napravio sve...'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa