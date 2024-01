Dvadesetjednogdišnji Lazar Samardžić pred transferom je iz Udinesea u zimskom prijelaznom roku.

On je sve dogovorio s Napolijem koji je za njega bio spreman platiti 20 milijuna eura plus pet milijuna u bonusima,i samo se čekala službena potvrda, a onda je došlo do velikog preokreta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U posao se, kako javlja Corriere Dello Sport, uključio Juventus koji pokušava spriječiti njegov transfer i dovesti ga u svoje redove jer ima veliku 'rupu' u veznom redu.

Staroj dami ne bi bio nikakav problem platiti 25 milijuna eura, ako ne iviše, za Sanardžića, a njemu nude mnogo bolje financijske uvjete nego Napoli tako da je on trenutno vrlo blizu odlasku u Torino.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ove je sezone Samardžić u 17 utakmica za Udinese zabio dva gola.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Napete i atraktivne utakmice te još jedan pohod Hrvatske na novu medalju gledatelji mogu pratiti od 10. siječnja - na glavnom kanalu RTL-a i streaming platformi VOYO.