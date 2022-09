KAOTIČNA ZAVRŠNICA / 'Stara dama' bila na koljenima, pa se spasila u 93.: Nevjerojatna utakmica s dva poništena gola, tri crvena i devet žutih

U susretu šestog kola talijanskog nogometnog prvenstva Juventus i Salernitana su odigrali 2-2, a domaćin je iščupao bod nakon kaotične završnice golom u trećoj minuti sudačke nadoknade. Torinskoj "Staroj dami" to je već četvrti remi u prvih šest ligaških kola, uz dvije pobjede, dok je Salernitana produžila niz bez poraza na pet kola. Bila je to nevjerojatna utakmica sa četiri gola i još dva poništena gola, tri crvena i devet žutih kartona u kojoj su gosti poveli sa 2-0, a Juve je potom izjednačio. Salernitana je povela u 18. minuti golom Antonio Candreve. Izjednačio je Dušan Vlahović u 39. minuti, no pogodak je poništen zbog zaleđa. U posljednjim trenucima prvog dijela gosti su zabili i drugi gol. Bremer je igrao rukom u šesnaestercu, a sudac Matteo Marcenaro pokazao na bijelu točku. Siguran je bio Krzysztof Piatek. Posljednji put je Juve gubio s dva razlike kod kuće u prvenstvu prije 18 godina od Leccea (1-3). U 51. minuti Juve je smanjio preko Bremera, a u prvoj minuti sudčke nadoknade dobio i kazneni udarac nakon što je Tonny Vilhena nespretno startao na protivnika. Leonardo Bonucci je pucao, Luigi Sepe je obranio, no Bonucci je pospremio odbijanac za 2-2. U petoj minuti nadoknade Juventusov napadač Arkadiusz Milik je zabio gol za 3-2, skinuo dres i dobio drugi žuti karton. No, pogodak je poništen zbog zaleđa, a potom je zbog prigovora isključen i Juan Cuadrado. U devetoj minuti nadoknade i gosti su ostali s igračem manje, a isključen je Federico Fazio. Domagoj Bradarić nije nastupio za goste. U ranije odigranom susretu Lazio je pobijedio Veronu sa 2-0 ostvarivši treću pobjedu sezone. Golove za rimski sastav zabili su Ciro Immobile u 69. minuti, te Luis Alberto u šestoj minuti nadoknade. Za Lazio je do 55. minute igrao hrvatski nogometaš Toma Bašić. Bologna je pobijedila Fiorentinu sa 2-1 ostvarivši prvu pobjedu u sezoni. Nakon što u prvih pet kola nisu ostvarili niti jednu pobjedu, čelnici Bologne prošlog su tjedna uručili otkaz treneru Siniši Mihajloviću. Od ponedjeljka će momčad voditi Thiago Motta, a protiv "Viola" na klupi je sjedio trener mlade momčadi Luca Vigiani. I posao je odradio sjajno. Bologna je slavila sa 2-1 ostvarivši prvu pobjedu. Gosti su poveli u 54. minuti golom Lucasa Martineza, no domaćin je u nastavku okrenuo rezultat, a strijelci su bili Musa Barrow (59) i Marko Arnautović (62). Nikola Moro nije igrao za domaći sastav. Tri boda je dohvatio Udinese porazivši na gostovanju Sassuolo sa 3-1. Davide Frattesi je u 33. minuti doveo domaćine u prednost, no Udinese je u zadnjih 15 minuta okrenuo rezultat s tri gola, pri čemu dva u sudačkoj nadoknadi. Dvostruki strijelac je bio Beto (75, 90+3), a pogodak je postigao i Lazar Samardžić (90+1). Sudar bivših drugoligaša Leccea i Monze je završio 1-1. Lecce je još uvijek bez pobjede, dok su gosti stigli do prvog boda sezone. Stefano Sensi je u 35. zabio za goste, a izjednačio je Jona Gonzalez u 48. minuti. Marin Pongračić je igrao cijeli susret za Lecce. U prvom nedjeljnom susretu Atalanta i Cremonese su odigrali 1-1. Domaća je momčad povela u 74. minuti, a strijelac je Demiral, no gosti izjednačuju četiri minute kasnije pogotkom Emanuelea Valerija. Hrvatski nogometaš Mario Pašalić je ušao u igru za Atalantu u 77. minuti. Na ljestvici vode Napoli, Atalanta i Milan sa po 14 bodova, dok Udinese ima 13 bodova. Na začelju je Monza s jednim bodom. REZULTATI Atalanta - Cremonse 1-1 (Demiral 74 / Valeri 78) Bologna - Fiorentina 2-1 (Barrow 59, Arnautović 62 / Martinez 54) Lecce - Monza 1-1 (Gonzalez 48 / Sensi 35) Sassuolo - Udinese 1-3 (Frattesi 33 / Beto 75, 90+3, Samardžić 90+1) Lazio - Verona 2-0 (Immobile 69, Alberto 90+6) Juventus - Salernitana 2-2 (Bremer 51, Bonucci 90+3 / Candreva 18, Piatek 45+5-11m) U ponedjeljak: Empoli - Roma Odigrano u subotu: Sampdoria - Milan 1-2 (Đuričić 57 / Junior Messias 6, Giroud 67-11m) Inter - Torino 1-0 (Brozović 89.) Napoli - Spezia 1-0 (Raspadori 89) LJETVICA: 1. Napoli 6 4 2 0 13 4 14 2. Atalanta 6 4 2 0 10 3 14 3. Milan 6 4 2 0 12 6 14 4. Udinese 6 4 1 1 12 6 13 5. Inter 6 4 0 2 12 8 12 6. Lazio 6 3 2 1 9 5 12 7. Juventus 6 2 4 0 9 4 10 8. Roma 5 3 1 1 6 5 10 9. Torino 6 3 1 2 6 6 10 10. Salernitana 6 1 4 1 9 6 7 11. Fiorentina 6 1 3 2 5 6 6 12. Bologna 6 1 3 2 7 9 6 13. Sassuolo 6 1 3 2 4 8 6 14. Verona 6 1 2 3 6 11 5 15. Spezia 6 1 2 3 5 10 5 16. Empoli 5 0 4 1 4 5 4 17. Lecce 6 0 3 3 4 7 3 18. Cremonese 6 0 2 4 5 10 2 19. Sampdoria 6 0 2 4 3 11 2 20. Monza 6 0 1 5 3 14 1