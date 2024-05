U finalu ovosezonske nogometne Europske lige igrat će Bayer Leverkusen i Atalanta, u polufinalu je njemačka momčad izbacila Romu s ukupnih 4-2, dok je Atalanta bila bolja od Marseillea s ukupnih 4-1.

Mnogo teže od očekivanog je novi njemački prvak Bayer izborio finale. Imao je klub iz Leverkusena 2-0 iz prvog susreta u Rimu, ali je Roma do 82. minute uzvrata vodila s istovjetnih 2-0. Oba pogotka postigao je Argentinac Paredes i to oba iz jedanaesteraca, u 43. i 66. minuti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bio je to susret s brojnim prilikama na obje strane, ali veći broj šansi imao je domaćin koje je redom zaustavljao odlični vratar Rimljana Svilar. Na kraju je Roma ipak pokleknula i to u 82. minuti kada je na nespretan način sve zaključeno autogolom Mancinija. Još je jednom milimetrima blizu prvog poraza u sezoni bio Bayer, ali ga je ponovno izbjegao i to zaslugama hrvatskog reprezentativca Josipa Stanišića koji je u 97. minuti predriblao jednog suparničkog igrača i pogodio suprotni kut za konačnih 2-2. Stanišić je u igru ušao u 90. minuti, a na isti je način poraza spasio svoju momčad protiv Borussije (D), kada je također zabio debelo u sudačkoj nadoknadi.

Bila je ovo tako 49. utakmica u nizu ove sezone u kojoj Bayer nije izgubio, što je najduži niz u povijesti europskog nogometa koji su danas dijelili s Benficom. Plasirao se klub iz Leverkusena po drugi puta u svojoj povijesti u finale Europske lige koju je osvojio 1988. godine, tadašnji Kup UEFA-e. Te je godine u finalu svladao španjolski Espanyol.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bayer Leverkusen je u svojoj povijesti jednom igrao i finale Lige prvaka i to 2002. godine kada je poražen od madridskog Reala.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Atalanta je u Bergamu pobijedila Marseille 3-0 nakon što je prvi ogled na marsejskom Velodromeu završio 1-1. Atalanta je bila puno bolja tijekom prvog poluvremena, a sve je okrunila golom Lookmana u 30. minuti, koji je precizno naciljao s vrha šesnaesterca.

Na početku drugog dijela, u 52. minuti, Lookman je asistirao, a Ruggeri zabio za 2-0. Bila je to prednost koja je do kraja ostala nedohvatljiva za francusku momčad, a u samom finišu još je Toure zabio za konačnih 3-0 Atalante koja se po prvi puta u svojoj povijesti plasirale u finale nekog velikog europskog natjecanja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hrvatski reprezentativac Mario Pašalić za Atalantu je zaigrao od 61. minute.

Finalna utakmica igra se u Dublinu 22. svibnja, a prošle sezone u finalu je Sevilla bila bolja od Rome te je po sedmi, rekordni put, klub iz Andaluzije osvojio ovo natjecanje.