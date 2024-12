Srpski tabloid o Bobanu: 'Napravio je kaos u Milanu'

Nogometaši Crvene zvezde i Milana u srijedu će od 21.00 na San Siru odigrati utakmicu 6. kola novog formata Lige prvaka. Pred ovaj dvoboj Zlatan Ibrahimović sukobio se sa sportskim direktorom Milana Antoniom D'Ottaviom, koji je nakon toga podnio ostavku na funkciju. Međutim, nije ovaj potres bio jedini koji trese slavni talijanski klub. Zvonimir Boban, legendarni bivši kapetan Hrvatske, igrač i sportski direktor Milana , u studiju Sky Sport 24 govorio je o proslavi 125. rođendana kluba sa "San Sira" i proslavi iste koja će se održati u nedjelju na utakmici protiv Genove.

'Milan je povijest, veličanstven i fantastičan klub'

"Klub koji je ispisao povijest, Milan je povijest: veličanstven i fantastičan klub. Kada jednom shvatiš koliko je elegantan, koliko pobjedničkog duha ima u sebi, više se ne odvajaš od tih boja. Ja nisam rođen kao milanista, ali moj otac je, kada me je Milan tražio, rekao da odmah idem. Osjećao sam, osjećam i uvijek ću osjećati veliku ljubav prema ovom klubu, koji me, nažalost, nije pozvao na proslavu 125. obljetnice. To me, naravno, rastužuje, ali to govorim bez gorčine. Slavit ću 125 godina kluba ponosan što sam bio dio njegove povijesti. Moj sin je lud za Milanom, kao i moj otac, gledat ćemo utakmicu s Genovom nadajući se pobjedi i da će atmosfera na stadionu biti dostojna ovog kluba", rekao je Boban i podgrijao nemire u Milanu, kako to tvrdi srpski tabloid Kurir.

Foto: Profimedia Boban je domoljub, Hrvatska mu je uvijek i zauvijek u srcu. "Za sve su krivi Srbi. Najprije su bombardirali Sloveniju, potom Hrvatsku, potom Bosnu. Ni jedan hrvatski ili muslimanski metak nije pao na srpski teritorij", navodi se u tekstu "Borbe" iz 1994. godine i srpski portal sad citira izjavu Zvonimira Bobana u tom trenutku.

'Boban je u ratu s novim rukovodstvom kluba'

Slavni kapetan hrvatske reprezentacije u Milanu je proveo 10 godina (1991-2001).

"Zvonimir Boban je u ratu s novim rukovodstvom kluba pošto ga je Milan nezakonito otpustio s mjesta sportskog direktora, te će mu sada morati isplatiti odštetu od 5.375.000 eura", stoji u tekstu spomenutog tabloida koji se dotaknuo i nikad odigranog dvoboja Dinama i Crvene zvezde.

"Okršaj navijača Dinama i Crvene zvezde u Zagrebu, smatraju mnogi, predstavljali su najavu kasnijeg rata i raspada SFR Jugoslavije, a Zvonimir Boban se našao u centru pažnje jer je kao nogometaš udario policajca. Bio je to udarac koji je u svetu odjeknuo više nego i jedan Bobanov volej. U jednom intervjuu koji je svojevremeno dao za hrvatske medije Boban je priznao da se ne kaje zbog svog poteza i da bi ponovo učinio istu stvar", piše srpski autor.

Navodi se i Bobanova izjava:

Foto: Profimedia Na primjedbu da je Savićević sasvim drugačijeg mišljenja, Boban je kazao kako Dejan nema o svemu ovom pojma, te kako se u tome nikad ne slažu, ali će potom odmah precizirati kako su, uprkos različitim mišljenjima, njegovi odnosi sa Savićevićem - suigračem u momčadi Milana dobri. Međutim, da nisu nogometaši...

Boban o udaranju policajca

"Nisam bio samo ja, mnogi ljudi bili su sa mnom u tom povijesnom trenutku za Hrvatsku. Bio sam jedan od tri ili pet tisuća mladih ljudi koji su činili isto. Ali, ja sam bio 'desetka', zvezda, kapetan Dinama iz Zagreba. Nisam učinio ništa više nego drugi. Bila je to narodna pobuna nakon što smo živjeli u teškom režimu, paklu. Bila je to želja za slobodom. Da li bih ponovo učinio isto? Uvijek!"

U siječnju 2011. godine ovaj incident je izabran od strane CNN-a kao jedna od pet utakmica koje su promijenile svijet.

