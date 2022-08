Nakon susreta Partizana i AEK Larnace koji je završio remijem (2:2) u kvalifikacijama za Europsku ligu izašli su na vidjelo brojni repovi.

Težak incident

Bivši reprezentativac Srbije i nekadašnji član Crvene Zvezde, igrač ciparske ekipe, Nenad Tomović navodno je napravio težak incident udarivši fotoreportera.

Tomović je, nakon prolaska u doigravanje drugog po rangu europskog natjecanja, krenuo prema navijačima AEK-a, a onda se, navodno, dogodio incident.

Srpski branič je od 2006. do 2009. godine branio boje Crvene zvezde, odigrao je i 22 utakmice za Orlove, a u AEK-u je od prošle godine.

'Nisam ga udario, gurnuo sam ga, imam 20 svjedoka'

"Nisam ga udario, gurnuo sam ga, imam 20 svjedoka koji su sve čuli! Znaš li što mi je vikao? Ciganska pi*ko! Tvoja djeca su Cigani! Je*em ti mamu", otkrio je Tomović nakon utakmice za Informer pa dodao:

"Nikad ne bih reagirao da mi je psovao cigansku majku itd... Ali kad mi djecu spomeneš, poludim. Najviše me pogodilo što mi je djecu psovao. Odmah sam mu rekao - čekaj kraj, ubit ću te. Sreća njegova što sam ga samo odgurnuo! Da nije bila nogometna utakmica, drugačije bi to završilo jer mi je cijelo vrijeme psovao djecu! Ne jednom, već 100 puta! Kad mi djecu spomeneš, poludim", rekao je Tomović pa zaključio:

"Nikad ne bih ovako reagirao, igrao sam i derbi i sve, vrijeđaju te i to je normalno. Igrao sam i za reprezentaciju, uvijek bio korektan i nikada jednu ružnu riječ nisam rekao za Partizan, a on mi djecu dira. E to neću trpjeti."