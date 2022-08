SKANDAL / Grobari s fantomkama postrojili igrače Partizana nakon debakla, ponižavali ih i natjerali da skinu dresove

Šok i eliminacija Partizana od AEK-a u Europskoj ligi sinoć na stadionu Partizana u Beogradu pretvorili su se po završetku susreta u ponižavanje nogometaša Partizana. Crno-bijeli su u revanšu u Humskoj odigrali 2:2, što nije bilo dovoljno da nadoknade 1-2 s Cipra. Po završetku utakmice igrači su došli do južne tribine pred Grobare, gdje su dobili zahtjev da pjevaju protiv uprave, kao i da skinu dresove. Jedan od navijača je ušao u sukob s kapetanom Slobodanom Uroševićem. On je, očito jedan od vođa, sišao s tribine, došao pred igrače i počeo im očitavati bukvicu. Unio se u lice Uroševiću i primio ga za ruku, da bi mu se nogometaš postavio. No, na kraju su ipak pokleknuli i pokorili se navijačima. Igrači su htjeli napustiti stadion, ali su ih navijači s fantomkama tjerali da se vrate nazad na teren. Došlo je čak i do sukoba navijača i igrača, javljaju srpski mediji. Srpski mediji već pišu o katastrofi Partizana, a čak se najavljuju i promjene na klupi srpskog velikana. No, osim poraza i ispadanja iz Europa lige, igrači Partizana su se morali suočiti s razjarenim navijačima. Inače, Partizan svoju europsku epizodu usprkos svemu nastavlja. Igrat će u play-offu Konferencijske lige protiv Hamruna. Ostali rezultati kvalifikacija za Europa ligu Škupi - Shamrock Rovers 1-2 (Adetunji 90+4 / Gaffney 65, Emakhu 84) (1-3) Četvrtak: HJK Helsinki - Maribor 1-0 (Hostikka 54) (2-0) Slovačko - Fenerbahce 1-1 (Šašinka 58 / Dursun 56) (0-3) Zurich - Linfield 3-0 (Avdijaj 11, 25, Santini 84) (0-2) Diddelang - Malmo 2-2 (Hadji 56, Sinani 61 / Turay 50, Toivonen 52) (0-3) Slovan Bratislava - Olympiacos 2-2 (Šaponjić 90+4, Green 108 / Zinckernagel 54, Camara 101), 11-erci: 3-4 (1-1) Partizan - AEK Larnaka 2-2 (Ricardo 24, 54 / Gyurcso 51, Faraj 57) (1-2)