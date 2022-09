U dvoboju 5. kola 1. skupine Lige nacija hrvatski nogometaši su na zagrebačkome Maksimiru pobijedili Dansku s 2-1 (0-0), te imaju šansu u zadnjoj utakmici u nedjelju u Beču protiv Austrije izboriti završni turnir natjecanja.

Izabranici Zlatka Dalića su trijumf zaslužili furioznom igrom u drugom dijelu, pogotovu u prvom dijelu drugog dijela, kada su posve nadigrali Dance, no ne i nokautirali. Borna Sosa je zabio za 1:0 u 49. minuti, Christian Eriksen je majstorski izjednačio u 77., no samo dvije minute kasnije Lovro Majer donosi pobjedu i osigurava Hrvatskoj šansu za povijesni uspjeh - plasman na Final Four Lige nacija.

Utakmica se u Srbiji prenosila na kanalu Arenasport 2, a njihov komentator je privukao veliku pažnju zbog načina na koji je popratio pogotke.

Gol za 1:0 koji je zabio Sosa komentator je opisao neutralno, bez emocija, a kada je Eriksen zabio za 1:1 derao se kao da je u transu. Dvije minute kasnije Majer je zabio za novo vodstvo Vatrenih, zvučaoje kao da mu se svijet srušio.

OVDJE možete poslušati kako je to zvučalo.