Lovro Majer briljirao je u pobjedi Hrvatske nad Danskom. Postigao je pobjedonosni pogodak svega minutu nakon što je istrčao na prepunom Maksimiru i tako proslavio svoj povratak na mjesto gdje je započeo svoju karijeru. Bio je nositelj Dinama nekoliko godina, a potom se zaputio u Francusku, točnije Rennes, ali taj transfer mnogima nije dobro sjeo.

Točno u ovo vrijeme prošle godine napustio je Maksimir nakon ispadanja protiv moldavskog Šerifa iz Lige prvaka, a većina medija je Dinamovoj desetki predbacivala što ide u slabašni Rennes, a on je uvijek tvrdio kako će tamo dobiti priliku i da je to samo međukorak.

Hrvatski reprezentativac imao je odličnu sezonu i pokazao se u toj ligi prepunoj mladih talenata, a navijači Rennesa su čak pjevali pjesmu posvećenu njemu. Ovaj zagrebački španer ih je zadivio, stoga ne čudi da je spreman za sljedeći korak u svojoj karijeri.

Liverpool kvari planove Barcelone i Xavija

Prije koji dan se pojavila informacija, koju prenosimo od Foot Mercata, da je Lovro Majer želja Barcelone i njihovog trenera Xavija, u tekstu se navodi kako ga vide kao "novog Modrića". Spominjala se nevjerojatna cifra od čak 60 milijuna eura, čime bi postao najskuplji Vatreni u povijesti. Rekord je to koji trenutno drži Mateo Kovačić, on je za 45 milijuna eura preselio iz Real Madrida u Chelsea.

No, neće Barceloni biti lako u dovođenju Majera. Naime, britanski Express piše kako je Liverpool opasno zagrizao za hrvatskog reprezentativca te bi krenuli po njega već ove zime. Barceloni on nije prvi izbor, prije njega na listi im je veznjak Real Sociedada, Martin Zubimendi, a tu bi činjenicu iskoristio Jurgen Klopp i nagovorio "novog Modrića" da se pridruži njegovim trupama. Poznato je da Liverpoolu fali veznjak kao što je Majer, plemenita kova, fantazista i kreator. Ovog su ljeta na posudbu doveli Arthura Mela iz Juventusa, ali on se pokazao kao veliki promašaj.

Majer je do sada odigrao 44 utakmice u dresu francuskog prvoligaša, a pritom je postigao sedam pogodaka i dodao 11 asistencija. Tako bi nakon svega dvije godine u Rennesu (na zimu točno dvije godine) Majer mogao preseliti u jedan od najvećih klubova na svijetu.