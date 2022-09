U dvoboju 5. kola 1. skupine Lige nacija hrvatski nogometaši su na zagrebačkome Maksimiru pobijedili Dansku s 2-1 (0-0), te imaju šansu u zadnjoj utakmici u nedjelju u Beču protiv Austrije izboriti završni turnir natjecanja.

U prvom poluvremenu nije bilo pogodaka, a niti prevelikih zanimljivosti. Vatreni su poveli nakon četiri minute igre u drugom dijelu pogotkom Borne Sose, Danska je izjednačila u 77. majstorijom Christiana Eriksena, a Hrvatska je vratila prednost dvije minute kasnije golom Lovre Majera.

Uz važnu pobjedu kojom su došli na korak do final foura Lige nacija, Vatreni su oduševili i sjajnom igrom. Svi igrači su bili na pravoj razini, a najviše je oduševio kapetan Luka Modrić (37) koji je oduševljavao majstorskim potezima te zalaganjem bio pravi primjer (puno) mlađim suigračima.

Za komentar tog odličnog nastupa i super važne pobjede Vatrenih kojom su došli na korak do Final Foura Lige nacija nazvali smo legendarnog hrvatskog vratara, a sada trenera, Tomislava Ivkovića.

'U drugom poluvremenu odigrali fantastičnu utakmicu'

"Vidio sam pametnu i discipliniranu Hrvatsku koja nije srljala, koja je bila mirna. Prošli smo 'crnu rupu' u petnaestak zadnjih minuta prvog poluvremena. U drugom poluvremenu smo izašli i odigrali fantastičnu utakmicu. Nakon njihovog gola pokazali smo karakter, znanje i tehničku superiornost i okrenuli utakmicu u svoju korist", rekao nam je Ivković na početku pa progovorio o sjajnoj igri naših reprezentativaca, koji su izgledali potpuno drugačije nego u prvom ciklusu u Ligi nacija:

"Ono je bilo u 6. mjesecu, to je bio najgori mogući termin za nogometaše kada su svi umorni, kada se sve završavalo. To je bio izvanserijski napor svih momčadi, vidjeli ste koliko je bilo iznenađujućih rezultata u tom razdoblju. Kada nitko nije u top izdanju, onda su iznenađenja normalna i sastavni dio igre, pogledajte samo Francuze.

"Hrvatska sada nije odigrala ništa što nismo očekivali ako imamo tri savršena vezna igrača koji su među najboljima na svijetu. Jedino što smo dobili, a to smo i tražili je to da budemo sigurniji u zadnjoj liniji. Iznenađenje je da smo tu sigurnost dobili s mlađim igračima. Dobili smo na sigurnosti, ali srce momčadi su trojica u vezi i gore ofenzivci koji pomažu i u fazi obrane jer, kada mi imamo loptu, onda nemamo problema, mi znamo igrati."

'Nitko ne priča o Livaji. To je nepravedno, a igra savršen nogomet'

Potom se Ivković osvrnuo na to da je u napadu od prve minute zaigrao Andrej Kramarić, a ne Bruno Petković koji je u sjajnoj formi i kojega su mnogi očekivali od početka susreta na travnjaku.

"Zašto bi trebali imati Petkovića ako je Kramarić standardni igrač. Ne ide to baš tako preko noći. Zato kažem da se momčad, reprezentacija, stvara i ima svoje automatizme. Dalić je htio s Kramarićem dobiti mobilnost, dubinu i suradnju. Druga je stvar što je nama možda falio drugačiji tip igrača koji bi zadržao loptu, što je Budimir radio jako dobro. Ali ovo je utakmica u kojoj izbornik želi vidjeti i isprobati neke stvari, zato je kasnije dao šansu petorici igrača i svi su imali svoj udio. Igrači koji nisu zaigrali će dobiti šansu protiv Austrije. Oni koji nisu standardni moraju se dokazivati na svakom treningu i svakoj utakmici koliku god minutažu dobili", istaknuo je pa istaknuo reprezentativca koji je pao u drugi plan:

"Ako imaš situaciju da nije lako ni ući ni izaći iz momčadi, onda si na pravom putu. Onda moraš imati kostur, a to Hrvatska ima. A sad hoće li igrati Kramarić, Budimir, Petković ili Livaja... Iznenadilo me da nitko ne spominje Livaju u bilo kojoj kombinaciji. To je nepravedno prema igraču koji već godinu i pol dana igra savršen nogomet."

'Realnost na SP-u? Prolazak grupe'

Na kraju je prokomentirao izglede Vatrenih na nadolazećem Svjetskom prvenstvu u Kataru.

"Realno je očekivati da prođu grupu, sve ostalo je bonus, bez obzira na sve priče i samopouzdanje igrača. Prvo treba proći grupu i o tako se treba razmišljati. Poslije je sve otvoreno, postoji deset reprezentacija koje mogu postati prvaci svijeta i svako je iznenađenje moguće", zaključio je Ivković.