Srbi napali Joška Jeličića zbog izjave o Gotovini: 'Skandalozno, problematično bez obzira na kontekst...'

Joško Jeličić, bivši hrvatski nogometaš koji sada radi kao stručni sukomentator, ponovno se našao na udaru kritika zbog svoje izjave. Sada su ga srpski mediji napali zbog komentara u kojem je spomenuo hrvatskog generala i heroja Domovinskog rata Antu Gotovinu.

Jeličić je u emisiji na MAX Sportu analizirao suđenje u HNL-u i nadovezao se na riječi sudačkog eksperta Damira Skomine koji misli da je sudac napravio pogrešku na štetu Dinama u utakmici protiv Osijeka (2:0) kada nije isključio Jona Mersinaja koji je kao posljednji čovjek srušio Wilfreda Kangu.

"Po meni je to za crveni. Nije dovoljno biti posljednji čovjek, već i da napadač mora imati loptu pod kontrolom, a Kanga to definitivno ima. Moram naglasiti da su suci tamo zadnje dvije godine bili manje strogi jer su dobili takav naputak. U moje vrijeme ovo bi sigurno bio crveni. Ne postoji mogućnost da još jedan branič Osijeka spriječi napadača Dinama da sam izađe ispred vratara. Imam dojam da se radi o crvenom kartonu, ali me zanima što komisija misli o tome", rekao je Skomina, a Jeličić je onda rekao:

"Zadnji put kad smo komentirali jedanaesterac, odnosno ruku Nestorovskog, rekao je da ga baš zanima što će reći komisija. Reći ću da Sudačko povjerenstvo HNS-a treba prekvalificirati u pravno društvo. Žao mi je što je Ante Gotovina bio sedam godina u zatvoru. Da su ga branili ovi iz Sudačke komisije, ne bi odležao ni dana. Zašto je ruka Nestorovskog protiv Hajduka penal, a ruka Radoševića u Puli protiv Hajduka nije? Oni će sve objasniti, napisati 17 rečenica opravdanja, ali nisu konstantni i to mi smeta."

Srpski Kurir tu je njegovu izjavu nazvao skandaloznom i o njoj objavio tekst s naslovom "ŽAO MI JE ŠTO JE GOTOVINA LEŽAO SEDAM GODINA..." Skandalozna izjava Hrvata koji komentira nogomet: Ne bi ni dana ležao da je..." u kojemu, između ostaloga, stoji:

"Ovaj put je Jeličić, nakon utakmice Zagrepčana, spomenuo ratnog zločinca, a jasno je da to može biti problematično bez obzira na to kakav je kontekst u pitanju.", piše Kurir.

