Sramotna poruka s tribina u srcu Europe: Navijači poslali rasističku poruku klubu iz Turske

Večeras u Plzenu viđena je sramotna scena na utakmici četvrtog kola Europske lige između Viktorije Plzen i Fenerbahčea. Na tribinama Doosan Arene osvanula je poruka “Vojna s Turkem musi bejt!”, što u prijevodu znači “Mora biti rata s Turcima”, otvoreno rasističan i ksenofoban transparent koji je izazvao šok i bijes u Turskoj.

Navijači Fenera osudili su ovaj čin, poručujući da bi njihova momčad u sličnom slučaju bila odmah kažnjena od strane UEFA-e te traže oštru reakciju europske krovne organizacije.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Plzenski navijači, poznati po vatrenoj, ali često kontroverznoj podršci, i ranije su bili predmet UEFA-inih istraga zbog uvredljivih poruka. Iako se radi o manjoj, radikalnoj skupini, njihovi ispadi sve češće bacaju sjenu na klub koji je posljednjih godina izrastao u europski prepoznatljivo ime.

Avrupa’da Irkçılık artık farklı boyutta olmaya başladı.

Çek Viktoria Plzen - Fenerbahçe karşılaşmasında açılan pankart:



Vojna s Turkem musi bejt

(Türklerle savaş olmalı) pic.twitter.com/SKReALznaa — Nazım Türknas (@nazimturknas) November 6, 2025

Sada ostaje pitanje hoće li UEFA reagirati i kazniti Plzen zbog još jednog prelaska granice dobrog ukusa?

POGLEDAJTE VIDEO: Nogometna senzacija: Klub Kurilovec, koji igra u četvrtoj ligi, izbacio prvoligaša