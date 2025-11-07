FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
degutantno /

Sramotna poruka s tribina u srcu Europe: Navijači poslali rasističku poruku klubu iz Turske

Sramotna poruka s tribina u srcu Europe: Navijači poslali rasističku poruku klubu iz Turske
×
Foto: Imago/imago Sportfotodienst/profimedia

Navijači Fenera osudili su ovaj čin

7.11.2025.
7:39
Sportski.net
Imago/imago Sportfotodienst/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Večeras u Plzenu viđena je sramotna scena na utakmici četvrtog kola Europske lige između Viktorije Plzen i Fenerbahčea. Na tribinama Doosan Arene osvanula je poruka “Vojna s Turkem musi bejt!”, što u prijevodu znači “Mora biti rata s Turcima”, otvoreno rasističan i ksenofoban transparent koji je izazvao šok i bijes u Turskoj.

Navijači Fenera osudili su ovaj čin, poručujući da bi njihova momčad u sličnom slučaju bila odmah kažnjena od strane UEFA-e te traže oštru reakciju europske krovne organizacije.

Plzenski navijači, poznati po vatrenoj, ali često kontroverznoj podršci, i ranije su bili predmet UEFA-inih istraga zbog uvredljivih poruka. Iako se radi o manjoj, radikalnoj skupini, njihovi ispadi sve češće bacaju sjenu na klub koji je posljednjih godina izrastao u europski prepoznatljivo ime.

 

 

Sada ostaje pitanje hoće li UEFA reagirati i kazniti Plzen zbog još jednog prelaska granice dobrog ukusa?

POGLEDAJTE VIDEO: Nogometna senzacija: Klub Kurilovec, koji igra u četvrtoj ligi, izbacio prvoligaša

FenerbahçeVictoria PlzenEuropska LigaRasizamFašizam
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
degutantno /
Sramotna poruka s tribina u srcu Europe: Navijači poslali rasističku poruku klubu iz Turske