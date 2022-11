Mendžer engleskog velikana Manchester Uniteda Erik ten Hag sastat će se s čelnicima "Crvenih vragova" kako bi razgovarali o mogućoj kazni za Cristiana Ronalda nakon što je Portugalac dao kontroverzni intervju Piersu Morganu, prenose britanski mediji.

Portugalskom majstoru navodno prijeti kazna od čak milijun funta nakon što je bez dozvole kluba dao intervju u kojem oštro kritizirao klub, te menadžera Ten Haga.

Ronaldo je optužio vodstvo kluba da su ga izdali pokušavajući ga otjerati s Old Trafforda, te kako ne poštuje nizozemskog stručnjaka jer Ten Hag ne poštuje niti njega.

"Izdali su me, klub me izdao. Ispadam kao crna ovca, ali svi moraju znati istinu. Žele me otjerati iz kluba. Ten Hag? Ne poštuje on mene, ne poštujem ni ja njega," kazao je Ronaldo dodavši kako voli klub i njegove navijače.

Klub je do sada odbijao komentirati Ronaldov intervju, ali nagađa se kako će poduzeti određene poteze kako bi pokušali ispraviti probleme i zaštititi brend.

Mnogi gledaju na Ronaldov istup kao oproštajnu poruku navijačima s obzirom da portugalska zvijezda navodno očajnički želi napustiti Old Traffordu u siječnju.