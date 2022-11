Veliki Portugalac Cristiano Ronaldo odlučio je potpuno otvoriti dušu u velikom intervjuu koji je dao poznatom britanskom voditelju Piersu Morganu. Nakon još jedne turbulentne sezone - jedno vrijeme bio je i izbačen iz momčadi jer je bio uvrijeđen što je pričuva, a propustio je i zadnje dvije utakmice, navodno zbog bolesti.

'Žele me otjerati iz kluba, sve je počelo još prošle sezone'

Ronaldo je u istupu koji je odjeknuo planetom rekao kako su ga u Man Unitedu, klubu u koji se vratio, a koji ga je lansirao u orbitu prije odlaska u Real u kojem je dostigao, dodirnuo zvijezde, izdali i kako ga žele otjerati iz kluba...

"Nije u pitanju samo trener, nego dva ili tri čovjeka koja su oko kluba. Izdali su me, osjećam se izdano... Ispadam nekakva crna ovca, ne znam bi li trebao sad ovo baš govoriti, ali svi moraju znati istinu. Žele me otjerati iz kluba, to je sve počelo još prošle sezone. Trener Ten Hag? Ne poštuje on mene, ne poštujem ni ja njega", bombastično je ispalio Ronaldo u jednoj od svojih dosad najotvorenijih javnih ispovijedi.

'Ne znam zašto me Rooney tako žestoko kritizira. Vjerojatno zato što je završio karijeru'

Ronaldo se osvrnuo i na kritike svog bivšeg suigrača Waynea Rooneyja. Njih dvojica su zajedno napadali u Unitedu u razdoblju od 2004. - 2009. godine.

"Ne znam zašto me tako žestoko kritizira. Vjerojatno zato što je završio karijeru, a ja još uvijek igram na visokom nivou. Neću reći da izgledam bolje od njega. Što je istina", poručio je uz osmjeh Portugalac.

Inače, sprema se velika rekonstrukcija na Old Traffordu! Ten Hag tjera kapetana, klub gubi ogroman novac.

"Ne želi me se samo trener riješiti, tu su još neki ljudi u i oko kluba, čak i oni na visokim pozicijama u Unitedu", dodatno je naglasio peterostruki osvajač Zlatne lopte.

'Nema problema, ako sam ja problem maknut ću se'

"Manchester United mora biti na razini na kakvoj su Manchester City, Liverpool, sada i Arsenal. Ali, on to nije, a otkad sam se ja vratio, klub stagnira. Mora se puno toga promijeniti, pitajte Sir Alexa Fergusona, on to zna najbolje. A ako sam ja problem, problema nema, mogu se maknuti iako volim ovaj klub i njegove navijače", rekao je, između ostaloga, CR Piersu Morganu...

Ronaldo tvrdi da mu je Man United i dalje u srcu, ali da klub očito ide stranputicom kojom on ne želi koračati...

"Volim Man United, volim navijače, oni su uvijek na mojoj strani. Ali, ako žele drugačije, moraju promijeniti jako puno stvari. Nekada nešto morate uništiti da biste ponovo izgradili i ako počnu sa mnom, za mene to nije problem", poručio je slavni as.

Poslije ovog intervjua jasno je kao dan da će Ronaldo nakon Mundijala u Kataru napustiti klub s Old Trafforda.