Nogometaši Aston Ville pobijedili su na svom terenu Manchester United 3-1 u utakmici 15. kola engleske Premier lige.

Aston Villa je povela u sedmoj minuti golom Leona Baileya, a četiri minute kasnije Lucas Digne udvostručio je prednost iz slobodnog udarca. U 45. minuti autogol je postigao igrač Aston Ville Jacob Ramsey, koji se iskupio i u 49. minuti zatresao mrežu Manchester Uniteda za konačan rezultat.

Na ovoj je utakmici kapetansku traku nosio Cristiano Ronaldo, što u neka druga vremena ne bi bilo čudno, ali trenutno je to pomalo bizarno jer Ronaldo je u lošim odnosima s klubom i trenerom Erikom ten Hagom te se očekuje da će Portugalac već ove zime napustiti klub.

Udarac za udarcem

"Maguire je na klupi i on je naš prvi kapetan, to se zna. Mislio sam dati traku De Geji, on je lider, ali je predaleko od većine igrača jer je golman i to mi ne odgovara. Mislio sam je dati i Casemiru, ali on pak ne govori engleski najbolje i na kraju sam tako odlučio da kapetan bude Ronaldo", mrtav hladan je ispalio Ten Hag.

A novi udarac na njegov ego je i tekst koji je objavljen u engleskim medijima. Naime, Cristiano je do ove jeseni bio igrač koji može podići najveću kilažu u teretani. On je s nogama mogao podići 250 kilograma, a sada više ni u tom nije najbolji. Daily Mail piše kako je najjači u redovima Uniteda sada Casemiro.

"Ronaldo je ponosan na svoje mišiće u nogama i težinu koje može podizati. On ne voli dizati utege u benču, nego nogama u leg-pressu. No, Casemiro je jači od njega. Nije najjači na svijetu, ali je jak kao bik. Može dignuti 300 kilograma kad god se sjeti", piše Daily Mail.

Inače, njih dvojica su zajedno igrali u Real Madridu.